Зеленский поздравил украинских танкистов с праздником и отметил их вклад во время Харьковской наступательной операции

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября поздравил наших воинов с Днем танковых войск, поблагодарив их за отвагу и непобедимый характер. Он отметил, что в 2022 году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция, большую роль в которой сыграли именно танкисты.

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На своем канале в Telegram он отметил, что новая дата праздника связана с событиями полномасштабной войны России против Украины. Напомним: до 2023-го День танкиста в Украине ежегодно отмечали во второе воскресенье сентября, но сейчас День танковых войск установили на постоянную дату – 14 сентября.

"Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСУВ "Хортица". Украинские танкисты преодолели подавляющее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков.

Именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме. И поэтому именно 14 сентября Украина будет всегда отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов", – написал президент.

Он подчеркнул: сейчас танковые войска, как и всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима.

Фото: Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Rick Mave, 47th separate mechanized brigade, Marian Kushnir, Yevhen Titov, 33rd separate mechanized brigade, Diego Herrera, Laurel Chor.

Как писал OBOZREVATEL, поздравления для наших танкистов с их профессиональным праздником в стихах и в прозе, а также открытки для воинов можно найти в материале по ссылке.

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