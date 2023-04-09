Зеленский поздравил католиков с Пасхой: мы можем исповедовать разные религии, но все равно верим в свободу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с католической Пасхой. Глава государства подчеркнул, что люди в нашей стране исповедают разные религии, но все равно верят в свободу и ждут победы Украины.

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Зеленский также обратился к людям со всего мира, которые в этот день праздную Пасху, отметив, что современный мир стремится жить свободно. Свое обращение президент опубликовал в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что в современном мире ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. Зеленский добавил, что на страже этого мира сегодня стоит Украина, которая сражается за свою землю и за свои ценности.

По словам Зеленского, украинцы могут исповедовать разные религии, но все равно верят в свободу и ждут главного праздника для всех – победы Украины над агрессором.

"У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира. Это День нашей Победы. Общей. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Воскресения Господнего", – обратился Зеленский.

Как известно, католическая Пасха в 2023 году отмечается на одну неделю раньше, чем православная, – 9 апреля. Дата Светлого Христова Воскресенья у христиан восточного и западного обрядов вычисляется по-разному, поэтому приходится на разные дни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан. В Украине Светлое Христово Воскресенье в 2023 году отмечается 16 апреля.

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