Зеленский посетил госпиталь для ветеранов войны и центр протезирования и реабилитации Superhumans

Во вторник, 17 декабря, президент Владимир Зеленский в рамках визита во Львовскую область посетил украинских защитников, которые восстанавливаются после ранений в госпитале для ветеранов войны и проходят протезирование в центре реабилитации "Superhumans". Он пообщался с военными, медиками, протезистами и реабилитологами.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, а также рассказал сам президент в соцсетях. Глава государства наградил орденами "За мужество" ІІІ степени шестерых защитников.

Отдельно Зеленский ознакомился с работой центра Superhumans.

Соучредители заведения Андрей Ставницер и Ольга Руднева рассказали президенту, что центр специализируется на протезировании, реабилитации, реконструктивной хирургии, восстановлении слуха и психологической поддержке.

Причем в Superhumans оказывают помощь не только военным, но и гражданским украинцам – и взрослым, и детям.

Центр начал работу в апреле 2023 года, и за это время здесь провели более 500 операций и изготовили более 1000 протезов.

Владимир Зеленский осмотрел бассейн, зал реабилитации, где учат пользоваться протезами, тренажерные залы, полностью адаптированные для людей с инвалидностью, а также новейшую лабораторию протезирования.

"Пообщался с нашими воинами и поблагодарил за защиту страны, за их вклад в приближение нашей победы. И наша отдельная благодарность – всех украинцев – тем, кто создал такую вселенную. Спасибо, что развиваете это важное направление протезирования и реабилитации и спасаете после ранений и наших защитников, и всех наших людей, пострадавших от российской агрессии. Это опыт, который важно масштабировать не только на всю Украину", – сказал президент.

Как отметили в Офисе президента, до конца следующего года такие центры протезирования и реабилитации, как львовский "Superhumans", должны появиться в Одессе и Днепре.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский во Львове почтил память погибших воинов. Президент возложил цветы на могилы павших воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища, где с апреля 2022 г. хоронят защитников и защитниц Украины, погибших в боях с российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!