Зеленский показал, как изменилось Закарпатье за два года 'Большой стройки'. Видео

За два года реализации программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, в Закарпатской области произошли существенные преобразования в области социальной и дорожной инфраструктуры.

Это отражено на красочном видео, размещенном президентом на его странице в Facebook.

"Два года назад, в конце октября 2019-го, я анонсировал программу "Большая стройка". Новые дороги, больницы, школы, садики, стадионы, бассейны, ЦНАПы, культурные объекты и многое другое – результат, на котором мы не собираемся останавливаться. И для меня крайне важно, чтобы его чувствовал каждый регион – на западе и востоке, на юге, севере и в центре нашей прекрасной Украины", – написал Зеленский под видео.

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В ролике, размещенном на его странице, показано, насколько преобразилось Закарпатье за два года. С начала реализации программы "Большая стройка" здесь было реконструировано и построено 46 медицинских учреждений, 13 школ и садиков, а также 562 км дорог.

"Закарпатье – это область, граничащая с четырьмя странами Евросоюза, мультикультурный регион, где общаются на разных языках и исповедуют разные религии. Область, где находится самая высокая точка Украины и географический центр Европы", – объяснил Зеленский значение Закарпатья для Украины.

Географическое положение Закарпатья и его потенциал, считает Президент, дают региону все основания стать инфраструктурным центром не только Украины, но и Европы.

"В следующем году наша программа "Большая стройка" будет еще более активной", – пообещал президент.

Напомним, в всего в 2021 году в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского во всех регионах Украины должно быть построено и отремонтировано 6500 км дорог, как государственных, так и местных.