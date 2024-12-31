Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации: кого это будет касаться

Президент Украины Владимир Зеленский в последний день года, 31 декабря, подписал законопроект №12104 относительно мобилизации. Это проект закона о внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предоставляющий отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

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Об этом говорится в карточке законопроекта. Также состоялась рассылка указанного документа всем соответствующим учреждениям.

Целью данного закона является устранение правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации женщинам и мужчинам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.

В частности, законом предусмотрено право лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах или при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации во время АТО, ООС и полномасштабного вторжения.

Близкими родственниками в данном случае являются муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной, полнородный, неполнородный брат или сестра.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада проголосовала за указанный законопроект еще 20 ноября. Документ поддержали 304 депутата. Причем в тот же день Рада поддержала безотлагательное подписание закона.

Ранее сообщалось, что многодетные родители при определенных обстоятельствах могут потерять право на отсрочку. Для оформления отсрочки необходимо подавать запрос в ТЦК.

К тому же, на днях в "Резерве+" заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться ею, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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