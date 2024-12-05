Зеленский подписал указ о пересмотре условий бронирования медиков и цифровизации ВВК: какие изменения ожидаются

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №817/2024, который вносит важные изменения в систему здравоохранения и мобилизации в условиях военного положения. Документ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о пересмотре условий бронирования медицинских работников и внедрении цифровых технологий в военно-врачебную экспертизу (ВВК).

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Указ опубликован на официальном сайте Офиса президента. Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить дополнительные нормативно-правовые акты, которые будут регулировать бронирование медицинских работников и специалистов по реабилитации, работающих в учреждениях здравоохранения, относящихся к государственной и коммунальной форме собственности.

Также через месяц правительство должно проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования во время действия военного положения военнообязанных медработников, специалистов по реабилитации и других сотрудников сферы здравоохранения, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, имеющих статус неприбыльных и предоставляющих медицинские услуги по программе государственных гарантий медобслуживания населения.

В частности, речь идет о:

отмене ограничений на количество (в процентах) военнообязанных работников медицинских учреждений государственной и коммунальной собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, занимающихся судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизой, а также центров крови, где работа является основной для работников, независимо от их военно-учетной специальности;

установлении требования для областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций согласовывать с центральными органами исполнительной власти критерии, определяющие предприятия и организации, критически важные для экономики и жизнедеятельности населения во время особого периода и для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кабинету министров поручено принять меры для выполнения решения СНБО от 30 августа прошлого года по цифровизации военно-врачебной экспертизы, в частности внедрению электронных медицинских осмотров для допризывников, призывников и военнообязанных через внештатные комиссии, работающие при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Также правительство должно в течение месяца оценить необходимость дополнительного нормативно-правового регулирования организации и реабилитационной помощи военнослужащим в военно-медицинских учреждениях.

Дополнительно правительство должно:

принять исчерпывающие меры с целью регистрации в месячный срок в Реестре субъектов хозяйствования в сфере здравоохранения центральной базы данных электронной системы здравоохранения всех учреждений здравоохранения ведомственного подчинения и обеспечения их работы с электронной системой здравоохранения;

активно внедрять медицинскую информационную систему в военно-медицинских учреждениях;

обеспечить электронный учет раненых военнослужащих и ведение медицинской документации в военных медицинских учреждениях;

ввести электронные направления для военнослужащих в гражданские медицинские учреждения;

разработать мероприятия по кибергигиене для защиты персональных данных пациентов и предотвращения несанкционированного доступа к медицинским системам;

в течение трех месяцев обеспечить информирование воинских частей о лечении военных через электронные листки нетрудоспособности.

Кроме того, в течение трех месяцев должен быть решен вопрос организации и обработки донорской крови, а также совершенствования механизмов финансирования научных исследований в сфере здравоохранения, ориентируясь на быстрое практическое внедрение результатов.

Министерство образования и науки должно обеспечить изменения в образовательных программах для специалистов по здравоохранению, в частности, увеличить количество часов, посвященных военно-медицинской подготовке.

Министерство внутренних дел, Государственная служба специальной связи и Служба безопасности Украины должны принять меры по предотвращению правонарушений в сфере электронной системы здравоохранения.

Контроль за исполнением этого решения возлагается на секретаря СНБО, а указ вступает в силу с момента его опубликования.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные, но критически важные решения по мобилизации граждан для противостояния российской агрессии. Он подчеркнул, что эти меры необходимы.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на очередную волну информации о понижении мобилизационного возраста до 18 лет. Советник главы государства заверил, что этот вопрос на сегодняшний день не рассматривается.

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