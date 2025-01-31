Зеленский отметил высшими государственными наградами защитников Украины и передал ордена родным погибших Героев. Фото

31 декабря президент Владимир Зеленский вручил высшие государственные награды воинам Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности и Государственной пограничной службы Украины. Отличия погибших Героев получили их родные.

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Память всех наших павших защитников и защитниц почтили минутой молчания. Фото и видео размещены на сайте Офиса президента.

"Когда мы говорим, что за время этой войны более 100 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами, 562 – званием Герой Украины, мы всегда имеем в виду гораздо, гораздо больше. Мы благодарим каждого и каждую, кто борется ради украинского народа. Мы благодарим всех, кто воспитывает для Украины таких сыновей и каждого, кто обучает, кто передает свой опыт нашим воинам. Всех, кто ждет дома наших украинских Героев. И всех, кто помнит павших наших парней и девушек", – отметил глава государства.

Высшего государственного звания – Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно – удостоены:

Солдаты Алексей Циханюк и Игорь Прокопюк. 29 мая 2023 года они были в составе группы из шести украинских воинов, отражавших штурм позиций в Луганской области, к которому были привлечены около 80 российских оккупантов. Солдаты защищали позицию и удержали две волны наступления. Когда использовали весь боекомплект, продолжили отбивать атаку гранатами. В этом бою Алексей Циханюк и Игорь Прокопюк погибли, но не допустили продвижение противника.

Лейтенант Николай Белоус. В ноябре 2023 года под постоянным артиллерийскими и минометными обстрелами смог вернуть утраченные позиции. После уничтожения вражеской группы организовал оборону и отбил попытку контратаки. Во время этого боя лейтенант получил тяжелое ранение, но продолжил руководить сводным подразделением и эвакуацией раненых. Только после этого Николая Билоуса эвакуировали самого, но по дороге он погиб.

Младший сержант Игорь Замоцкий. Выполнял боевые задания на Запорожье и Донетчине в составе тактической группы ССО. Не один раз в сложных условиях проводил аэроразведку и корректировал огонь нашей артиллерии. Кроме того, организовывал засады и помогал с эвакуацией раненых побратимов. Игорь Замоцкий погиб в июне 2023 года, когда прикрывал огнем эвакуацию раненых.

Младший сержант Максим Отинов. Выполнял боевые задания в районе Работино Запорожской области. Неоднократно отражал вражеские штурмы, брал оккупантов в плен, в том числе разведчика и снайпера, добывал важные документы, среди которых паспорта граждан Непала, а также руководил боевой группой по зачистке и отбитию позиций. В прошлом году 23 марта Максим Отинов получил несовместимые с жизнью ранения, когда попал под минометный обстрел во время минирования одного из участков.

Старший сержант Виталий Радио. В конце марта 2024-го возглавил группу усиления, которая зачищала местность и здания от российских оккупантов после штурма Семеновки Донецкой области. Во время столкновений 1 апреля старший сержант лично уничтожил 10 захватчиков. В тот же день россияне обнаружили группу и нанесли удар дроном-камикадзе. Виталий Радио отдал бойцам приказ рассредоточиться и благодаря этому спас спас их жизни, но сам погиб.

Солдат Владислав Богатыренко. Во время боев на Донетчине в 2023-м лично уничтожил девять оккупантов, в том числе боевиков ЧВК "Вагнер", еще двоих взял в плен. Под плотным огнем оказывал помощь раненым побратимам и эвакуировал их. Несколько раз был ранен и каждый раз возвращался на фронт. 15 июля того же года во время очередного боя Владислав Богатыренко уничтожил четырех наемников ЧВК "Ветераны", но сам получил множественные ранения и скончался на следующий день в больнице.

Младший лейтенант Сергей Юрчик. Как командир взвода в июне 2022-го во время боя в Бахмутском районе, несмотря на тяжелые ранения, уничтожил 16 российских пехотинцев и обеспечил перегруппировку личного состава. Благодаря этому удалось сохранить жизнь подчиненных, но Сергей Юрчик умер от ранений, которые получил в бою.

Подполковник Андрей Гусев (НГУ). Защищал Украину с 2016 года. Вблизи Славянска заманил около 30 российских пехотинцев в заброшенное здание и забросал его гранатами. Группа под его руководством неоднократно выполняла задачи разведки и уничтожала врага. 3 июня 2023-го гвардейцы попали в засаду противника на Харьковщине. Андрей Гусев пытался спасти их, но получил многочисленные огнестрельные ранения и выпал за борт лодки.

Подполковник Александр Суховенко (СБУ). Участвовал в планировании и непосредственном руководстве тактической группой расчетов дронов-камикадзе, благодаря чему удалось поразить более 60 единиц боевой техники оккупантов и 12 полевых складов. Александр Суховенко также изобрел и внедрил способ использования дистанционного минирования территории противника. Погиб 14 августа 2024 года от пулевого ранения в Донецкой области.

Также три Героя Украины были отмечены орденом "Золотая Звезда" :

Старший лейтенант Игорь Кондратевич. Участвовал в освобождении населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях, а также в боях близ Крынок. В частности, в апреле прошлого года штурмовал вражеские позиции, что позволило основным силам бригады морской пехоты продвинуться вглубь временно оккупированной территории. В течение июля – июня подразделение под его командованием отбило до 20 штурмов пехоты и уничтожило около взвода оккупантов.

Подполковник Юрий Гаркавый. Командир 425-го отдельного штурмового батальона. В 2022 году подразделение под его командованием проводило разведывательно-диверсионные мероприятия на Харьковщине и Донетчине, где удалось уничтожить более 600 захватчиков и более 50 единиц бронетехники. Подполковник также участвовал в планировании наступательных и штурмовых действий в районах Водяного, Опытного и Авдеевки.

Старший лейтенант Дмитрий Шемета (НГУ). В феврале прошлого года во главе разведывательной группы обнаружил вражескую ДРГ и не дал оккупантам прорвать украинские позиции. Лично уничтожал захватчиков и их технику, несмотря на плотные обстрелы, сдерживал наступления врага. В мае во время эвакуации из-за атаки российского БПЛА получил ранение обеих ног.

13 защитников получили награду "Крест боевых заслуг" :

Полковник Роман Камышенков, командир зенитного ракетного полка. Не один раз лично руководил ведением зенитного огня. С начала 2024 года подразделения полка уничтожили 177 воздушных целей: 20 крылатых и одну баллистическую ракету, 156 БПЛА разных типов.

Майор Александр Циркун. 16 мая 2024-го российские оккупанты восемь раз пытались штурмовать позиции 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр. Каждую из попыток отразили комбинированным огневым поражением и заставили врага отступить со значительными потерями.

Майор Артем Мороз. Руководил наступлением в направлении Горловка – Торецк. Штурмовая группа под его командованием совершила маневр вглубь обороны противника на 175 м, провела зачистку и закрепилась на определенном рубеже.

Подполковник Дмитрий Зинченко. В конце 2022 года подразделения под его командованием смогли перейти от обороны к наступательным действиям и освободить ряд населенных пунктов Донетчины, с тех пор и до сих пор держат оборону Белогоровки в Луганской области. Только за первые шесть месяцев прошлого года они уничтожили 205 оккупантов и еще более 500 ранили, а также ликвидировали 23 БМП, 11 танков Т-72 и семь комплексов ПТРК.

Младший сержант Сергей Косаченко. Несмотря на ранения, оставался на позициях и участвовал в штурмах, во время которых неоднократно уничтожал и захватывал в плен оккупантов. В прошлом году в июне близ Урожайного после обстрелов и штурмовых действий сам держал оборону до окончания боекомплекта. Раненый, он вступил в рукопашный бой и уничтожил штурмовую группу.

Подполковник Евгений Беспалов. Летом 2023 года батальон морской пехоты под его командованием штурмовал вражеские позиции в Донецкой области, в октябре форсировал Днепр и проводил штурмовые действия вблизи Крынок. Подполковник в течение 30 часов координировал действия батальона с подразделениями артиллерии. С декабря 2023 по март 2024 года организовал устойчивые оборонительные рубежи в районе Крынок.

Младший сержант запаса Игорь Шурда. В районе Работино после вражеского артобстрела вынес с поля боя двух раненых и трех погибших воинов, после чего обеспечил отражение вражеской атаки. Неоднократно сдерживал оккупантов с помощью пулемета и во главе своей группы зачищал позиции. В феврале во время вражеского штурма получил ранение, но продолжал руководить боем и отбивать наступление.

Сержант Павел Мантуляк. В августе прошлого года вблизи Белогоровки на Луганщине руководил минометным отделением во время наступления превосходящих сил врага. В этом бою украинские защитники повредили танк Т-72, а также уничтожили 14 российских оккупантов и остановили наступление.

Подполковник Сергей Рыжков. Защищал Украину на Донецком и Харьковском направлениях. Артиллерийские подразделения под его командованием в течение второй половины прошлого года уничтожили около 800 оккупантов и сотни единиц вооружения и бронетехники. Это позволило украинским воинам значительно ослабить позиции россиян, стабилизировать линию столкновения, перейти в контрнаступление.

Подполковник Артем Холодкевич. Участвовал в контрнаступлении в Херсонской области. Лично корректировал огонь подразделения, уничтожившего штурмовой взвод росгвардии, состоявший из 28 оккупантов, и опорный пункт. В ноябре 2022-го получил многочисленные ранения. После продолжительной реабилитации вернулся на фронт. Организовал систему огневого поражения на Бахмутском направлении, а с августа прошлого года принимает участие в операции на Курщине.

Главный сержант запаса Анатолий Мовчан. В апреле прошлого года в Донецкой области участвовал в отражении штурма, благодаря чему удалось уничтожить шестерых захватчиков. После этого агрессор атаковал позицию отряда FPV-дронами. Когда Анатолий Мовчан оказывал помощь раненому побратиму, получил ранение сам, но, несмотря на это, вынес его в точку эвакуации. В 2024 году принимал непосредственное участие в обороне Часова Яра. Там отбивал штурмы, руководил личным составом, вел бой, несмотря на ранения.

Подполковник Руслан Байда (НГУ). В прошлом году отражал российские атаки в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нацгвардейцы под его командованием ликвидировали несколько десятков оккупантов. В частности, в июне Руслан Байда лично из гранатомета уничтожил две БМП и восемь единиц личного состава, а также несколькими прицельными выстрелами из РПГ – вражеский бронетранспортер и около 10 оккупантов.

Старший лейтенант Максим Нощенко (НГУ). С августа 2023 года во время отражения вражеских штурмов нацгвардеец руководил огнем подчиненных подразделений. Спланировал около 15 контрдиверсионных и специальных операций, а также 10 контрнаступательных и штурмовых операций. Во время выполнения боевых задач лично уничтожил около 10 единиц вражеской техники, почти 30 оккупантов, эвакуировал из районов вражеских обстрелов восьмерых гражданских, в том числе троих детей.

Как писал OBOZ.UA, 24 января, в день профессионального праздника, сотрудники Службы внешней разведки получили высокие госнаграды. Зеленский вручил им ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, ордена княгини Ольги и Даниила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине" и "За безупречную службу" ІІІ степени.

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