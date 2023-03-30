Зеленский обратился к парламенту Австрии: пророссийские депутаты покинули зал во время его выступления

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 марта, выступил перед Бундесратом Австрии. Глава государства поблагодарил Австрию за ее гуманитарную помощь и помощь в разминировании.

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При этом, пророссийские депутаты покинули зал во время его выступления. Об этом сообщает издание The Guardian.

Зеленский обратился к Парламенту по видеосвязи. "Когда мы обращаемся к вам за поддержкой, мы просим защитить человеческие жизни. Украина хочет жить в безопасности, мире и свободе", – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина никогда не хотела и не брала чужого.

"Нас не интересует чужая земля. Мы не хотим вмешиваться в жизнь других народов. Украинцы никогда не стремились к тому, чтобы из-за наших солдат кто-то где-то на земле страдал и тем более погибал. Мы стремимся безопасности, спокойствия, свободы, счастья для своих детей в своем украинскому дому.Мы стремимся к тому, чтобы международные договоры и конвенции, которыми гарантируется безопасность народов и суверенитет государств, работали. Благодарю всех, кто помогает Украине!" – подчеркнул он.

Глава государства также предложил депутатам съездить в Украину и самим увидеть ситуацию.

Австрия заявляет, что ее нейтралитет препятствует военной помощи Украине, и, хотя страна поддерживает Украину и осуждает действия РФ политически, она не может послать Киеву оружие.

Партия свободы (FPO) за несколько дней до этого предупредила, что проведет некоторую форму протеста против выступления Зеленского. Сегодня депутаты политсилы присутствовали на начале выступления, а затем ушли. Законодатели оставили на своих столах небольшие плакаты с логотипом партии и лозунгами: "пространство для нейтралитета", "пространство для мира".

"Печально, что FPO – единственная партия в парламенте, которая серьезно относится к нашему неизменному нейтралитету, тем самым также выступая за мир", – заявил во вторник лидер FPO Герберт Кикль.

Из пяти партий в парламенте FPO занимает третье место по количеству мест в нижней палате. В настоящее время она имеет небольшое преимущество в опросах общественного мнения над оппозиционными социал-демократами и консерваторами канцлера Карла Нехаммера, которые правят в коалиции с левыми зелеными. Нынешний парламент работает до осени следующего года.

Напомним, в Австрии, которая подписала и ратифицировала Римский статут, заявили, что арестуют президента РФ Владимира Путина, если он попадет на территорию их страны. После этого диктатора передадут Международному уголовному суду (МУС) в Гааге (Нидерланды).

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