Зеленский обнял журналистку BBC, которая боялась, чтобы ''ее не застрелили'': трогательное видео

Во время совместной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и премьера Великобритании Риши Сунака, которая проходила в Лондоне 8 февраля, произошел довольно трогательный и яркий эпизод. Журналистка украинской службы ВВС выразила желание обнять лидера нации в благодарность за его мужество, но побоялась его вооруженной охраны.

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"Господин президент, мне бы хотелось вас обнять, но понимаю, что нельзя", – выступила она перед тем как поставить профессиональный вопрос. Эпизод опубликован на Telegram-канале самой ВВС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский, широко известный своей эмпатией к людям, удивился, что именно пугает сотрудницу прессы и немедленно пошел в зал к ней навстречу. Украинка радостно отреагировала на такой жест гаранта, но при этом уточнила: "А меня не застрелят?"

Теплые объятия украинских президента и журналистки вызвали в зале одобрительные возгласы и овации. Особенный восторг показал глава британского правительства Риши Сунак, который едва ли часто видит такую тактильную открытость между политиками и их гражданами.

Напомним, что в рамках пресс-конференции в Лондоне, премьер Риши Сунак заговорил о готовностик обучению украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче Лондоном истребителей в виде военной помощи Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский президент трогательно и нежно обратился к своей жене, первой леди Елене Зеленской в ее 45-й день рождения. Он поблагодарил ее за все годы совместной жизни и пожелал вместе встречать долгожданную победу.

"Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей над орками скорее настал в твоей жизни. В нашей жизни. В жизни всего народа. Желаю, люблю, поздравляю. Любимая ЕВ, твой ВА", – в привычном для себя креативном стиле написал Зеленский.

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