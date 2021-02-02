Зеленский назначил пожизненную стипендию настоящему Василию Голобородько

Президент Владимир Зеленский указом назначил пожизненную стипендию украинскому писателю Василию Голобородько.

Об этом говорится в указе главы государства № 906 "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы".

Согласно документу, пожизненно государственную стипендию получил Василий Голобородько – писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Василий Голобородько родился в Луганской области в 1945 году. В 1963 году он начал издавать первые стихи, а в 1994 году за сборники "Икар на мотыльковых крыльях" и "Калина в Рождество" был удостоен премии Тараса Шевченко. Является членом Национального союза писателей Украины.

Добавим, что Василий Голобородько является тезкой персонажа Владимира Зеленского, который сыграл учителя истории, а потом и президента в сериале "Слуга народа".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы устроили ажиотаж из-за настоящего Василия Голобородько.