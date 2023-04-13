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Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА: что о них известно

Ольга Ганюкова
Общество
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Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА: что о них известно

Президент Владимир Зеленский назначил глав Сумской и Луганской областных военных администраций. Ими стали Владимир Артюх и Артем Лысогор соответственно.

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Указы главы государства подписаны 12 апреля 2023 года. Они опубликованы на сайте Офиса президента.

Владимир Артюх родился в 1958 году в Благовещенске в Амурской области РФ. Он окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина и Национальную академию обороны Украины. В 2010 году он стал кандидатом военных наук, а уже через год – старшим научным сотрудником.

Владимир Артюх посвятил Вооруженным силам Украины 37 лет, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В прошлом месяце Зеленский наградил его орденом "За заслуги" I степени.

Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА: что о них известно

Артем Лысогор родился в 1983 году в Днепре. Он окончил Национальный университет внутренних дел.

С 2016 г. он работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лисогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по привлечению сил и средств подразделений Национальной полиции.

Во время полномасштабного российского вторжения Лысогор был участником обороны населенных пунктов вокруг Северодонецка. В марте 2022 года Лысогор был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА: что о них известно

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников уволили с должности "согласно поданному ими заявлению". В тот день был уволен Дмитрий Живицкий с должности председателя Сумской ОГА.

15 марта Зеленский уволил еще председателей трех областных военных администраций. Сергей Гайдай уволен с должности руководителя Луганской ОВА, Максим Марченко – Одесской и Сергей Гамалий – Хмельницкой.

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