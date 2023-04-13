Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА: что о них известно

Президент Владимир Зеленский назначил глав Сумской и Луганской областных военных администраций. Ими стали Владимир Артюх и Артем Лысогор соответственно.

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Указы главы государства подписаны 12 апреля 2023 года. Они опубликованы на сайте Офиса президента.

Владимир Артюх родился в 1958 году в Благовещенске в Амурской области РФ. Он окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина и Национальную академию обороны Украины. В 2010 году он стал кандидатом военных наук, а уже через год – старшим научным сотрудником.

Владимир Артюх посвятил Вооруженным силам Украины 37 лет, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ. В прошлом месяце Зеленский наградил его орденом "За заслуги" I степени.

Артем Лысогор родился в 1983 году в Днепре. Он окончил Национальный университет внутренних дел.

С 2016 г. он работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лисогор был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по привлечению сил и средств подразделений Национальной полиции.

Во время полномасштабного российского вторжения Лысогор был участником обороны населенных пунктов вокруг Северодонецка. В марте 2022 года Лысогор был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины. Во всех случаях чиновников уволили с должности "согласно поданному ими заявлению". В тот день был уволен Дмитрий Живицкий с должности председателя Сумской ОГА.

15 марта Зеленский уволил еще председателей трех областных военных администраций. Сергей Гайдай уволен с должности руководителя Луганской ОВА, Максим Марченко – Одесской и Сергей Гамалий – Хмельницкой.