newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Ольга Липич
Общество
2 минуты
99
Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский вместе с главой польского правительства Дональдом Туском провели встречу с украинскими студентами и преподавателями нескольких вузов. Встреча состоялась в стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" в столице 22 января.

Видео дня

Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента. Как сказано в сообщении, политики пообщались со студентами о соборности в Украине и Европе, которую нельзя потерять, а также про общие вызовы для Украины и Польши, которые дают толчок для совместного развития.

На встрече присутствовали студенты Киево-Могилянской академии, КНУ имени Тараса Шевченко и Военного института этого заведения, Мариупольского государственного университета, Киевского национального лингвистического университета.

Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Зеленский подчеркнул, что День Соборности Украины – чрезвычайно важный и символический праздник, наполненный содержанием и весомыми сигналами о силе единства. Президент напомнил, как важно было объединиться в самом начале полномасштабного вторжения.

"Этот крепкий щит, который у нас есть, который нам удалось построить в Украине, – это сигнал, который дошел до всей Европы и всего мира. И тогда нам удалось, объединившись, противостоять российской агрессии уже всем миром. И пришла помощь. Я очень рад, что в эти моменты Польша была с нами, польский народ. Хочу его поблагодарить от всего сердца, от всех украинцев", – сказал он.

Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Президент подчеркнул, что эту соборность в Украине, Европе и мире нельзя потерять, потому что тогда мы потеряем все.

Дональд Туск со своей стороны сказал, что агрессия россиян – это не только нападение на Украину, это агрессия против будущего украинского народа, последующих поколений. Также он отметил, что НАТО стало бы гораздо сильнее, если бы Украина стала членом блока.

Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Премьер Польши добавил, что считает украинцев одной из самых современных и инновационных наций.

Зеленский также ответил на вопрос о наиболее действенных мерах по борьбе с российской дезинформацией и ИПСО. Президент призвал молодежь проверять и анализировать информацию. Кроме того, определенный результат дает санкционная политика, влияющая на возможности финансирования пропаганды со стороны РФ.

Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Как сообщал. OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину с момента назначения. Политик объявил, что Варшава присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины. Также в планах совместное производство оружия и инвестиции в оборонные комплексы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!