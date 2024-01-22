Зеленский и Туск встретились со студентами украинских вузов: о чем говорили. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский вместе с главой польского правительства Дональдом Туском провели встречу с украинскими студентами и преподавателями нескольких вузов. Встреча состоялась в стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" в столице 22 января.

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Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента. Как сказано в сообщении, политики пообщались со студентами о соборности в Украине и Европе, которую нельзя потерять, а также про общие вызовы для Украины и Польши, которые дают толчок для совместного развития.

На встрече присутствовали студенты Киево-Могилянской академии, КНУ имени Тараса Шевченко и Военного института этого заведения, Мариупольского государственного университета, Киевского национального лингвистического университета.

Зеленский подчеркнул, что День Соборности Украины – чрезвычайно важный и символический праздник, наполненный содержанием и весомыми сигналами о силе единства. Президент напомнил, как важно было объединиться в самом начале полномасштабного вторжения.

"Этот крепкий щит, который у нас есть, который нам удалось построить в Украине, – это сигнал, который дошел до всей Европы и всего мира. И тогда нам удалось, объединившись, противостоять российской агрессии уже всем миром. И пришла помощь. Я очень рад, что в эти моменты Польша была с нами, польский народ. Хочу его поблагодарить от всего сердца, от всех украинцев", – сказал он.

Президент подчеркнул, что эту соборность в Украине, Европе и мире нельзя потерять, потому что тогда мы потеряем все.

Дональд Туск со своей стороны сказал, что агрессия россиян – это не только нападение на Украину, это агрессия против будущего украинского народа, последующих поколений. Также он отметил, что НАТО стало бы гораздо сильнее, если бы Украина стала членом блока.

Премьер Польши добавил, что считает украинцев одной из самых современных и инновационных наций.

Зеленский также ответил на вопрос о наиболее действенных мерах по борьбе с российской дезинформацией и ИПСО. Президент призвал молодежь проверять и анализировать информацию. Кроме того, определенный результат дает санкционная политика, влияющая на возможности финансирования пропаганды со стороны РФ.

Как сообщал. OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев. Это его первый визит в Украину с момента назначения. Политик объявил, что Варшава присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины. Также в планах совместное производство оружия и инвестиции в оборонные комплексы.

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