'Здесь они могут 'выгрузить' трудные военные истории': как 'Блогер Кемп' от Фонда Рината Ахметова помогает украинским детям

В Закарпатье продолжается зимняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова. В Кемпе отдыхают и оздоравливаются ребята, пострадавшие от войны. В ходе этой смены дети проходят сеансы арт-терапии, песочной терапии, психологические игры и творческие мастер-классы. Это помогает детям через творчество выразить свои эмоции и переживания.

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Здесь есть люди, которые могут меня понять, с которыми я могу разговаривать, которые меня поддерживают в любых ситуациях. Также хорошо, что помогают психологи, с ними можно общаться дважды в день", – говорит 13-летний Тарас.

Особенностью этого изменения является то, что многие дети активно обращаются за индивидуальными консультациями. Это позволяет им работать с переживаниями, стабилизировать психологическое состояние и находить внутренние ресурсы для преодоления последствий войны.

"Это как глоток свежего воздуха для этих детей. Ведь дома они не могут говорить об очень большом количестве вещей, они не могут расслабиться – там постоянная опасность. Здесь дети могут "выгрузить" эти трудные военные истории путем игр, арт-терапии и живого общения", – объясняет психолог Фонда Людмила.

Также во время этой смены дети овладевают навыками блоггерства и осваивают онлайн-профессии под руководством опытных наставников. Особое внимание в "Блогер Кемп" от Фонда Рината Ахметова уделяют упражнениям на свежем воздухе – они помогают детям не только отдохнуть и набраться сил, но и высвободить накопившийся стресс, вызванный войной.

Смена продолжается – следите за обновлениями на сайте.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирный отдых детям Украины", почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. В общей сложности за 19 лет в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра!"

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