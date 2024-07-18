'Здесь можно перезагрузиться и забыть обо всем': стартовала летняя смена в 'Блогер Кемпе' от Фонда Рината Ахметова

В Закарпатье продолжается летняя смена "Блогер Кемп", организованная Фондом Рината Ахметова. В лагере отдыхают и оздоравливаются ребята, пострадавшие от войны. В частности, дети, которых удалось вернуть после незаконного вывоза в Россию. Участников смены сопровождают специалисты, работающие с травмой войны.

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"Мне очень понравилось, что здесь есть блоггер-кемп, потому что я немного плохо снимаю. И классно, что здесь есть психологи. Они разъясняют разные проблемы и помогают вернуться в нормальное состояние в условиях этой войны", – говорит 14-летний Орест из Гостомеля.

И добавляет, что эти техники могут быть полезны во многих жизненных ситуациях.

"Здесь очень классно, потому что здесь можно перезагрузиться, забыть обо всем и просто отдохнуть морально, жить как обычно" – говорит 14-летняя Милания из Харькова.

Папа девочки сейчас в ВСУ. Имел ранение и редко выходит на связь. Она мечтает, чтобы вся семья снова была вместе и жила в мирной стране.

Изменение продолжается – следите за обновлениями на akhmetovfoundation.org.

В каждой смене "Блогер Кемпа" принимают участие дети, потерявшие родителей во время войны; дети из приемных семей и детских домов семейного типа; дети опекунов и усыновителей; ребята, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия; дети с деоккупированных территорий и дети, пострадавшие от боевых действий.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.