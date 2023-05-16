"Завтра на фронт": Порошенко подготовил для военных новую партию техники. Фото
Лучший ответ на вражеские ракетные обстрелы – помощь ВСУ. В этом убеждена команда Петра Порошенко, уже завтра везущего очередную партию техники на восточное направление.
Об этом пятый президент рассказал в Facebook. Команда Порошенко подготовила для наших военных полтора десятка единиц техники, тентованные автомобили DAF, банно-прачечные комплексы и шины.
"У нас была очень тяжелая ночь. Я думаю, что большая часть Киева не спала. Все вы видели ракеты – те, что русская готовила для нас. А мы вместо этого организовали ад для российских ракет. А за российскими ракетами туда пойдут и российские орки" , российское руководство и Путин – в ад! Именно там им и место", – написал Порошенко.
Для бригад на восточном фронте было подготовлено полтора десятка единиц техники. Завтра в десантную бригаду будет передан автобус для перевозки личного состава, который будет курсировать между учебным центром и передовой.
"Это для того, чтобы у наших десантников была возможность доезжать в комфортных условиях", - пояснил Петр Порошенко.
Также в войска передают очередную партию тентованных автомобилей DAF и банно-прачечные комплексы.
"Мы сделали новый тип модернизации. Эти машины идут в десантную бригаду. И очень символическая баня, потому что первая десантная бригада полностью завершила комплектование банно-прачечными комплексами", – сказал Порошенко.
"Мы начинаем укомплектовывать банно-прачечными комплексами моторизованные бригады. Наша команда, состоящая из более 150 человек, производит это на собственных производственных мощностях", – пояснил Порошенко и добавил: такого уровня комплексы больше никто для военных не производит.
Пятый Президент также показывает огромные шины для трофейных грузовиков КамАЗ: их по просьбе военных пришлось искать далеко за границей. "Эти колеса очень дефицитны. КАМАЗы отжали, они работают сейчас на Вооруженные Силы и на нашу победу. А колес нет. Мы специально их завезли – не из России. Потому что без колес они вынуждены стоять, и к нам обращают зам по тылу из артиллерийских бригад". – сейчас они тоже пойдут по адресам", – объяснил Порошенко.
"Мы делаем все возможное, чтобы в каждой воюющей бригаде Вооруженных Сил Украины были наши банно-прачечные комплексы, передвижные авторемонтные мастерские, которые позволят, не отводя в тыл, прямо на поле боя обеспечить восстановление боеспособности нашей техники", - написал Петр Порошенко.
В целом на фронт передают техники на сумму более 9 млн. грн.
"Мы делаем все возможное, чтобы успеть до начала наступления. Итак, завтра на фронт", – отметил Петр Порошенко.