Засухи будут чередоваться с потопами, возникнут проблемы с водой: прогноз по изменениям климата в Украине

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет меняться и становиться все более сухим. Из-за этого привычными явлениями станут как засухи, так и наводнения, возникающие после сильных дождей.

Об этом BBC Украина рассказала климатолог Светлана Бойченко. По ее словам, нашу страну будут захватывать сухие воздушные массы, которые будут приносить с собой высокие температуры. Опустынивание земли будет происходить в направлении с юго-востока на северо-запад.

Почвы станут более сухими, поэтому они не смогут, как раньше, принимать влагу во время осадков. "Такие почвы, как стекло, вода по ним только стекает", – сказала эксперт.

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Следствием этого станут регулярные потопы и подтопления, ведь из-за жары в атмосферу поступает больше влаги, и осадки становятся более интенсивными. Отметим, что такие опасные явления наблюдались уже в этом году в ряде городов Украины, когда за несколько дней выпадали месячные нормы дождя.

Лето в Украине будет жарким и засушливым, зимой тоже станет немного теплее. Однако из-за отсутствия баланса в атмосфере время от времени будут происходить аномальные похолодания. Сильные снег и морозы будет приносить из Арктики.

Одновременно с этим снежный покров недолго будет задерживаться на земле. Из-за этого возникнут проблемы с водоснабжением, потому что у большинства рек в Украине именно снежное питания.

Кроме того, без снега зимой не будет успевать перегнивать трава, из-за чего весной она может становиться первопричиной лесных пожаров. Засухи и сильный ветер будут способствовать этому, а также они могут приводить к возникновению пылевых бурь.

Таким образом, климат будет становиться все более непредсказуемым, возрастет количество аномальных погодных явлений, среди которых длительные тепловые волны, пожары, засухи, торнадо и ураганы, отметила Ирина Ставчук, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых назвала причиной изменений климата в мире действия человечества, которые имеют негативное влияние. Таким образом они объяснили растущее количество наводнений, пожаров и других бедствий.