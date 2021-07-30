Ученые заявили о критической ситуации с изменением климата: количество стихийных бедствий растет

В мире за последнее время значительно увеличилось и продолжает расти еще более стремительно количество наводнений, пожаров и других стихийных бедствий. Причиной этому международная группа ученных назвала действия человечества, которые оказывают влияние на изменение климата.

Отчет специалистов из США, Австралии, Британии, Франции, Германии, Нидерландов и Бангладеш был опубликован в журнале BioScience и является обновлением раннего исследования. Речь идет о декларации относительно чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 000 ученых из 153 стран мира.

Авторы обновленного документа указали на рост количества стихийных бедствий в мире, среди которых:

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разрушительные наводнения ;

засухи ;

шторма ;

лесные пожары.

Ученые оценили, что 2020-й стал вторым наиболее жарким годом в истории наблюдений. Более того, пять самых жарких лет пришлись на период после 2015-го.

Причиной ежегодного ухудшения климата назвали деятельность всего человечества – в частности то, что люди продолжают использовать ресурсы планеты в привычном для себя режиме и не стремятся замедлять темпы.

Авторы научной статьи указали на необходимость смещения приоритетов мировой энергетики. Речь идет о радикальном сокращении выбросов парниковых газов (особенно метана), создании стратегических климатических резервов для хранения углерода, введении платы за его использование. Также призвали проводить действенные мероприятия на тему защиты биоразнообразия для молодого поколения и взрослых.

"Основываясь на последних тенденциях в жизненно важных функциях планет, мы подтверждаем декларацию о чрезвычайном климате и вновь призываем к преобразующим изменениям, которые необходимы сейчас как никогда для защиты жизни на Земле и сохранения максимально возможного количества планетных границ. Мы должны объединиться как глобальное сообщество, разделяющее чувство безотлагательности, сотрудничества и справедливости", – подытожили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха спрогнозировали, что в ближайшие десятилетия жители Земли будут страдать от периодов аномальной жары, когда погода будет бить все температурные рекорды.