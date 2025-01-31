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Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
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Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта 'Сердце Азовстали'

Недавно ставшая мамой Валентина Кабакова получила собственную квартиру по программе "Сердце Азовстали.Дома".

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Во время обороны Мариуполя Валентина обеспечивала связь. Ее муж Алексей в это время тоже защищал город. Оба во время боевых действий получили ранения: Валентина – контузию, Алексей – тяжелые ожоги в результате взрыва. Впоследствии оба оказались в плену. Россияне пытали и избивали защитницу, в результате чего она получила еще и травму таза.

Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

После пережитых ужасов семье все же удалось воссоединиться. Сначала на обмен попал мужчина, потом домой вернулась и Валентина. Через некоторое время в семье произошло чудо – у супругов родился ребенок.

Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

"Очень хотим от нашей семьи поблагодарить Ринат Ахметов за этот прекрасный подарок, за эту квартиру, за эту новую возможность начать все с начала, с чистого письма", – делится впечатлениями Валентина Кабакова.

Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

Валентина с мужем хотят сконцентрироваться на семейных и воспитании детей, ведь долгое время они находились в разлуке.

Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"

Справка о проекте: "Сердце Азовстали" – это проект комплексной поддержки защитников Мариуполя, защищавших город с февраля по май 2022 года, и их семей. Общественная организация построила уникальную экосистему поддержки "от реабилитации до самореализации". Проект был основан в 2023 году Ринатом Ахметовым.

Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"
Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта "Сердце Азовстали"