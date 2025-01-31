Защитница Мариуполя получила собственную квартиру от проекта 'Сердце Азовстали'

Недавно ставшая мамой Валентина Кабакова получила собственную квартиру по программе "Сердце Азовстали.Дома".

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Во время обороны Мариуполя Валентина обеспечивала связь. Ее муж Алексей в это время тоже защищал город. Оба во время боевых действий получили ранения: Валентина – контузию, Алексей – тяжелые ожоги в результате взрыва. Впоследствии оба оказались в плену. Россияне пытали и избивали защитницу, в результате чего она получила еще и травму таза.

После пережитых ужасов семье все же удалось воссоединиться. Сначала на обмен попал мужчина, потом домой вернулась и Валентина. Через некоторое время в семье произошло чудо – у супругов родился ребенок.

"Очень хотим от нашей семьи поблагодарить Ринат Ахметов за этот прекрасный подарок, за эту квартиру, за эту новую возможность начать все с начала, с чистого письма", – делится впечатлениями Валентина Кабакова.

Валентина с мужем хотят сконцентрироваться на семейных и воспитании детей, ведь долгое время они находились в разлуке.

Справка о проекте: "Сердце Азовстали" – это проект комплексной поддержки защитников Мариуполя, защищавших город с февраля по май 2022 года, и их семей. Общественная организация построила уникальную экосистему поддержки "от реабилитации до самореализации". Проект был основан в 2023 году Ринатом Ахметовым.