Защитники Украины на передовой получили внедорожник Mazda от Favbet Foundation
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda B2500.
Об этом сообщили представители фонда.
Очередной автомобиль получили военнослужащие стрелецкого батальона. Автомобиль уже задействован к выполнению боевых задач и помогает украинским защитникам оперативно перемещаться между позициями, доставлять оружие, боеприпасы и своевременно эвакуировать раненых бойцов.
Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 125 автомобилей, 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.