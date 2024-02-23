Защитники Украины на фронте получат еще тысячу дронов от Порошенко

Украинские защитники на фронте получат новую крупную партию FPV-дронов. Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко отвезет эту крайне нужную технику в бригады ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба "ЕС"

"Когда ты приезжаешь на фронт, слышишь, что дронов много не бывает. Здесь сейчас тысяча дронов. И это уже пятая тысяча, которую мы передаем нашим военным. В том числе передавали под Авдеевку почти тысячу для 110 бригады, почти тысячу 53 бригады. И тогда, когда нечем было воевать", – констатирует Порошенко.

"Это – 7-дюймовые, это – 10-ти дюймовые. Это то, куда мы переключили все денежные потоки. Потому что FPV-дроны спасали наших военных, оставшихся без снарядов. Останавливали наступление и уничтожали орков", – говорит пятый президент.

"Эта работа будет продолжена. Мы будем стараться не сбиваться с графика, чтобы хотя бы 2 тысячи дронов в месяц – а это почти миллион долларов – попадали на фронт", – отмечает Порошенко.

"Наши дроны на фронте. А дроны, деньги на которые изъяли у субъектов местного самоуправления еще в октябре-ноябре, до сих пор в значительной степени не поступили. Я считаю, что это несправедливо и позорно по отношению к нашим военным. Учитесь. Наша команда работает за десять дней от денег до дронов. Надо – и вас научим", – резюмирует Порошенко.