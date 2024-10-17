Защитники Мариуполя завоевали 16 медалей на международных соревнованиях в Мадриде

Четыре защитника Мариуполя Роман Мещеряков, Сергей Дубов, Михаил Будыка и Сергей Стратичук представили Украину в составе сборной на соревнованиях Strong Spirit Games, состоявшихся 11 октября в Мадриде в рамках спортивного фестиваля Arnold Classic Europe. Они принесли в командный зачет 16 медалей.

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Сергей Стратичук завоевал 7 медалей в своей категории: золото за жим лежа, гребли (на время, дистанцию и в команде), рывок гири, эйрбайк, а также серебро за жим лежа на максимум. Также защитник выиграл соревнования по Стронгмену в сверхтяжелой категории на World Strongman Championship в рамках фестиваля Arnold Classic 2024.

Сергей Дубов получил 5 медалей в своей категории: золото за лежащий жим, рывок гири и эйрбайк, а также серебро в гребле на 100 м и за 100 сек.

"Для достижения таких результатов нужны регулярные тренировки, жажда качественной жизни и желание превосходить собственные результаты", – отметил пограничник Сергей Дубов.

Три медали принес команде Михаил Будика: две серебряные в жиме лежа (на раза и максимум) и бронзу в рывке гири. Еще одно серебро завоевал Роман Мещеряков в эйрбайке.

"Для меня это личная победа над собой, ведь 4 месяца назад, я не мог поднять гантель даже один раз", – рассказал Мещеряков.

Готовиться к соревнованиям защитникам помогало ОО "Сердце Азовстали", которое занимается защитниками Мариуполя. Общественная организация также стала партнером Федерации Стронгмена Украины, которые являются одним из организаторов соревнований Strong Spirit Games.

Напомним, что "Сердце Азовстали" – это проект Рината Ахметова, оказывающий комплексную помощь защитникам и защитницам Мариуполя, защищавшим город с февраля по май 2022 года.