Защитникам Часового Яра срочно нужна помощь: как присоединиться

Российские оккупанты, несмотря на большие потери, продвинулись на Донетчине и не прекращают давить на оборону ВСУ. Ожесточенные бои продолжаются у Временного Яра. Защитники города, бойцы из 24 ОМБР им. короля Данила невероятными усилиями сейчас сдерживают врага. Героические воины нуждаются в нашей помощи.

Видео дня

Для того чтобы и дальше ломать планы врага, военным из 24 ОМБР необходимы РЭБ, павербанк и Starlink. Об этом сообщил украинский волонтер, военный корреспондент, журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала.

По его информации, защитникам Часового Яра срочно нужны:

универсальное "окопное" антимультикоптерное средство РЭБ BMX160-4 MSD;

блок многоканальной быстрой зарядки BanderaPower 860 S;

Starlink.

Волонтер подчеркнул, что до необходимой суммы осталось собрать 95 тысяч гривен.

У каждого, кто задонатит на этот сбор, будет шанс получить флаг с подписью Валерия Залужного.

"Среди всех донатеров разыгрываем флаг с подписью Железного Генерала", – написал Бочкала.

Все желающие помочь своим защитникам могут пополнить Банк в Monobank или непосредственно перевести средства на карту.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/53C4cTVwEm

Карта Приват: 5457 0822 2535 3445

Также можно заполнить с помощью сервиса PayPal.

PayPal: [email protected]

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продвинулись в районе Временного Яра Донецкой области. Они попытались прорвать украинскую оборону и пересечь канал Северский Донец – Донбасс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!