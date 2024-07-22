Защитникам Часового Яра срочно нужна помощь: как присоединиться
Российские оккупанты, несмотря на большие потери, продвинулись на Донетчине и не прекращают давить на оборону ВСУ. Ожесточенные бои продолжаются у Временного Яра. Защитники города, бойцы из 24 ОМБР им. короля Данила невероятными усилиями сейчас сдерживают врага. Героические воины нуждаются в нашей помощи.
Для того чтобы и дальше ломать планы врага, военным из 24 ОМБР необходимы РЭБ, павербанк и Starlink. Об этом сообщил украинский волонтер, военный корреспондент, журналист и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала.
По его информации, защитникам Часового Яра срочно нужны:
универсальное "окопное" антимультикоптерное средство РЭБ BMX160-4 MSD;
блок многоканальной быстрой зарядки BanderaPower 860 S;
Starlink.
Волонтер подчеркнул, что до необходимой суммы осталось собрать 95 тысяч гривен.
У каждого, кто задонатит на этот сбор, будет шанс получить флаг с подписью Валерия Залужного.
"Среди всех донатеров разыгрываем флаг с подписью Железного Генерала", – написал Бочкала.
Все желающие помочь своим защитникам могут пополнить Банк в Monobank или непосредственно перевести средства на карту.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/53C4cTVwEm
Карта Приват: 5457 0822 2535 3445
Также можно заполнить с помощью сервиса PayPal.
PayPal: [email protected]
Как сообщал OBOZ.UA, российские войска продвинулись в районе Временного Яра Донецкой области. Они попытались прорвать украинскую оборону и пересечь канал Северский Донец – Донбасс.
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