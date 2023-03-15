Умоляю делать репосты + даже 1 гривна, это огромная помощь.

Видео дня

Утром оплатила два тепловизора – 48285 грн. Вчера выкупила еще 4 дрона Мавик 3 комбо – 356 тыс. грн. (9 тыс евро)

Еще нужно два тепловизора – 141 тыс. грн!

Завтра нужно выкупить, это срочно!!

Очень прошу поддержать сбор, все идет на Бахмут, там продолжаются кровопролитные бои.

Люди, не проходите мимо, на фронте очень много погибших и раненых.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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