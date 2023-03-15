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Блог | Защитникам Бахмута нужна помощь
Умоляю делать репосты + даже 1 гривна, это огромная помощь.
Утром оплатила два тепловизора – 48285 грн. Вчера выкупила еще 4 дрона Мавик 3 комбо – 356 тыс. грн. (9 тыс евро)
Еще нужно два тепловизора – 141 тыс. грн!
Завтра нужно выкупить, это срочно!!
Очень прошу поддержать сбор, все идет на Бахмут, там продолжаются кровопролитные бои.
Люди, не проходите мимо, на фронте очень много погибших и раненых.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390, Юсупова
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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