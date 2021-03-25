Очередное цунами заболеваний COVID-19, государство как обычно, тут готовились, а тут рыбу заворачивали... а наша задача защищать медиков, развозим 450 000 халатов ВенетоМед / VenetoMed, они сейчас ой как пригодятся нашим врачам. Раскоординированность ДП Медзакупки и МОЗа приводит к тому, что готовая защитная одежда пылится на складах месяцами.

Поэтому мы приняли решение вместе с нашим партнёром ТОВ "Київгума" доставить средства индивидуальный защиты, комбинезоны и халаты для наших медиков во все регионы страны самостоятельно.

Спасибо нашим врачам, они сейчас держат колоссальный удар и спасают дорогих нам людей. Берегите себя и будьте здоровы, а мы чём сможем, обязательно поможем.