Захисний одях для лікарів припадає пилом на складах: ВЕНЕТО зайнялася доставкою самостійно

Оксана Місюра Суспільство 21:38, 25.03.2021

Очередное цунами заболеваний COVID-19, государство как обычно, тут готовились, а тут рыбу заворачивали... а наша задача защищать медиков, развозим 450 000 халатов ВенетоМед / VenetoMed, они сейчас ой как пригодятся нашим врачам. Раскоординированность ДП Медзакупки и МОЗа приводит к тому, что готовая защитная одежда пылится на складах месяцами.

Поэтому мы приняли решение вместе с нашим партнёром ТОВ "Київгума" доставить средства индивидуальный защиты, комбинезоны и халаты для наших медиков во все регионы страны самостоятельно.

Спасибо нашим врачам, они сейчас держат колоссальный удар и спасают дорогих нам людей. Берегите себя и будьте здоровы, а мы чём сможем, обязательно поможем.

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