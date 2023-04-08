16 квітня 2023 року Україна і світова наукова спільнота планували відзначення 160-річчя з дня народження Фрідріха Фальц-Фейна - видатного громадського діяча, благодійника, підприємця та засновника природоохоронних об’єктів і територій у маєтку "Асканія-Нова".

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Натомість маємо інформацію про те, що після захоплення російською окупаційною адміністрацією біосферного заповідника "Асканія -Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна, рашистські варвари розпочали не лише вбивати тварин у ньому, а й - хизуватися своїм "героїзмом" в соцмережах.

Нагадаю, що на офіційному сайті біосферного заповідника "Асканія-Нова" з‘явилося повідомлення про те, що:

"20 березня 2023 року в установу прибули перший заступник керівника адміністрації президента рф С.Кірієнко, "т.в.о. губернатора" Херсонської області, колаборант В.Сальдо та невідома особа у ролі директора, призначеного "Министерством природных ресурсов и экологии Херсонской области" без офіційних представлень - Мєщєряков Д.В.

За інформацією відкритих джерел - "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" - Мєщєряковим Д.В. зареєстровано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Файна)з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф 7.03.2023 р.

Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення - біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Файна (сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985 р.) не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою".

Це сумне попередження про небезпеку від російських окупантів для майбутнього заповідної території сертифікованої, як еталон типчаково-ковилових степів планети, які підлягають збереженню за програмою ЮНЕСКО "Людина і біосфера" виявилося пророчим. Рашистські варвари нині хизуються у соціальних мережах своїми "героїчними успіхами" у вбивстві червонокнижних тварин, зокрема козуль із знаменитого заповідника.

Тож, як організатор акції "7 чудес України" ("Асканія -Нова" стала одним із переможців нашої загальнонаціональної акції "7 природних чудес України" та фіналістом світової акції "7 нових природних чудес світу") звертаюся до Уряду України з вимогою невідкладно поінформувати ЮНЕСКО про злочини російської окупаційної влади на території біосферного заповідника "Асканія -Нова" імені Ф.Е.Фальц-Фейна та ініціювати ВИКЛЮЧЕНННЯ росії із цієї міжнародної організації як країни, яка нахабно і цинічно порушує "Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини".

Окрім того, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повинно невідкладно підготувати номінаційне досьє, а Уряд - його затвердити та подати до Комітету Всесвітньої спадщини для включення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО біосферного заповідника "АСКАНІЯ-НОВА", як природного об‘єкту світової спадщини, що перебуває під ЗАГРОЗОЮ (в небезпеці).

П.С. Нагадаю також, що я мав честь брати участь у відкритті пам‘ятника Фрідріху Фальц-Фейну (1863-1920 рр.) в "Асканії-Новій" разом із його онуком, радником департаменту сільського господарства князівства Ліхтенштейн Фрідріхом Фальц-Фейном, яке відбулося 16 жовтня 2009 року.