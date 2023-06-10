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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Защитить Великий Луг: на месте Каховского водохранилища расположено казацкое наследие

Защитить Великий Луг: на месте Каховского водохранилища расположено казацкое наследие

Защитить и сохранить сакральные места ВЕЛИКОГО ЛУГА

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Среди последствий очередного преступления российской орды... освобождение из-под воды сакральных мест знаменитого Великого Луга.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що радянський проект створення так званого Каховського моря призвів до затоплення 7 із 9 Запорозьких Січей.

Тож нині необхідно взяти під особливий державний контроль ці історичні місця, провести фахові археологічні обстеження і, найголовніше, не допустити мародерства та діяльності чорних археологів.

Защитить Великий Луг: на месте Каховского водохранилища расположено казацкое наследие

Звертаюся до Міністерства культури, Інституту археології та відповідних обласних військових адміністрацій з пропозицією створити відповідну робочу групу, яка буде опікуватися дослідженням та охороною наших сакральних місць.

А щодо можливого відновлення водосховища, то це інше й непросте питання.

Тож нині мусимо вирішити першочергову нагальну справу – дослідити і зберегти козацьку спадщину знаменитого Великого Лугу.

І нехай український Дух цих сакральних місць допоможе вигнати з наших земель російську орду вбивць, варварів і мародерів!

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