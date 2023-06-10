Защитить и сохранить сакральные места ВЕЛИКОГО ЛУГА

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Среди последствий очередного преступления российской орды... освобождение из-под воды сакральных мест знаменитого Великого Луга.

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Нагадаю, що радянський проект створення так званого Каховського моря призвів до затоплення 7 із 9 Запорозьких Січей.

Тож нині необхідно взяти під особливий державний контроль ці історичні місця, провести фахові археологічні обстеження і, найголовніше, не допустити мародерства та діяльності чорних археологів.

Звертаюся до Міністерства культури, Інституту археології та відповідних обласних військових адміністрацій з пропозицією створити відповідну робочу групу, яка буде опікуватися дослідженням та охороною наших сакральних місць.

А щодо можливого відновлення водосховища, то це інше й непросте питання.

Тож нині мусимо вирішити першочергову нагальну справу – дослідити і зберегти козацьку спадщину знаменитого Великого Лугу.

І нехай український Дух цих сакральних місць допоможе вигнати з наших земель російську орду вбивць, варварів і мародерів!