Защита кандидатской Кивы как аргумент, почему мои дети будут учиться за границей
Именно поэтому.
Ни один украинский ВУЗ не входит даже в ТОП-1000 мировых университетов.
Слышите.
В 40 миллионной стране, находящейся в центре Европы, нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы входило в ТОП-1000 мирового рейтинга университетов.
А знаете почему?
Потому что зачеты за $100.
Потому что фуршеты за сессию.
Потому что дети кумовей на бюджетные места.
Потому что дипломные из бюро добрых услуг.
А диссертации стали признаком должности, а не ума.
Чтоб вы знали.
В МИРОВОЙ ТОП-1000 входит аж 7 университетов Польши. Первый из которых - Университет Варшавы на 301 месте.
Это чтобы вы потом не удивлялись, что на сегодня в Польше две вакцины получили 2.5 миллиона человек, а в Украине - 5 человек.
Просто ничего не бывает случайно.
А так -да, ох*енно.
13 голосов ЗА - единогласно.
Долгие несмолкаемые оглушительные аплодисменты.
Вот только важность этого звания обесценена теперь до нуля. Этой бумажкой теперь можно смело подтереться.
Именно поэтому.
Я считаю своим главным родительским долгом перед двумя моими сыновьями сделать все возможное, чтобы образование они получали исключительно в университетах ЕС или США.
Там все просто.
Гений - Лига Плюща и светлое будущее.
Умный - грант в добротный универ и offer на первую работу.
Посредственный - к посредственным.
Тупой - к тупым и неблагополучным.
Пожалуй.
Работать ради того, чтобы дать детям лучшее по их уму образование - это главный стимул для меня как для отца.
Практика показывает.
Купить сначала диплом, а потом и научную степень они в Украине всегда успеют.
Помните мудрость.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Так вот.
Не папины деньги, а добротное высшее образование без взяток и блата - это и есть удочка для ребёнка.
А Илье - спасибо.
Теперь это для меня главный аргумент, почему детям здесь в плане учебы делать нечего.
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