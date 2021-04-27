Именно поэтому.

Ни один украинский ВУЗ не входит даже в ТОП-1000 мировых университетов.

Слышите.

В 40 миллионной стране, находящейся в центре Европы, нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы входило в ТОП-1000 мирового рейтинга университетов.

А знаете почему?

Потому что зачеты за $100.

Потому что фуршеты за сессию.

Потому что дети кумовей на бюджетные места.

Потому что дипломные из бюро добрых услуг.

А диссертации стали признаком должности, а не ума.

Чтоб вы знали.

В МИРОВОЙ ТОП-1000 входит аж 7 университетов Польши. Первый из которых - Университет Варшавы на 301 месте.

Это чтобы вы потом не удивлялись, что на сегодня в Польше две вакцины получили 2.5 миллиона человек, а в Украине - 5 человек.

Просто ничего не бывает случайно.

А так -да, ох*енно.

13 голосов ЗА - единогласно.

Долгие несмолкаемые оглушительные аплодисменты.

Вот только важность этого звания обесценена теперь до нуля. Этой бумажкой теперь можно смело подтереться.

Именно поэтому.

Я считаю своим главным родительским долгом перед двумя моими сыновьями сделать все возможное, чтобы образование они получали исключительно в университетах ЕС или США.

Там все просто.

Гений - Лига Плюща и светлое будущее.

Умный - грант в добротный универ и offer на первую работу.

Посредственный - к посредственным.

Тупой - к тупым и неблагополучным.

Пожалуй.

Работать ради того, чтобы дать детям лучшее по их уму образование - это главный стимул для меня как для отца.

Практика показывает.

Купить сначала диплом, а потом и научную степень они в Украине всегда успеют.

Помните мудрость.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Так вот.

Не папины деньги, а добротное высшее образование без взяток и блата - это и есть удочка для ребёнка.

А Илье - спасибо.

Теперь это для меня главный аргумент, почему детям здесь в плане учебы делать нечего.

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