Зарядные станции, шины и пилорамы: Порошенко подготовил для фронта большую партию помощи

Петр Порошенко купил для фронтовых бригад шины, зарядные станции и пять пилорам. Общая стоимость груза превышает два миллиона евро.

Об этом Порошенко рассказал в Facebook.

Новенькие пилорамы – это настоящий подарок для воинов Сил поддержки, которым станет намного легче делать свою работу.

"Сейчас инженерные подразделения активно занимаются строительством фортификационных сооружений. К сожалению, им не от кого ждать помощи. Кроме экскаваторов, которые мы передаем, военным нужна доска, которой обшивают окопы и капониры. Вроде бы мелочь, а сколько вокруг этих досок мороки и потраченного времени", – констатирует Порошенко.

"Мы упростим этот процесс, поэтому везем на фронт не одну и не две, а пять пилорам. Это развяжет руки не одной инженерной бригаде и позволит нашим воинам быстрее окопаться. От этого зависят жизни ребят и девушек", – пишет Петр Порошенко.

"К тому же не новость, что зима на носу, а значит – время менять шины. Потому что по бездорожью, по болоту без хорошей резины не выгрести. Мы заранее закупили несколько контейнеров болотных шин для пикапов, джипов, военных автомобилей", – рассказал пятый Президент.

"В этом грузе и наш ответ на блэкаут – два контейнера зарядных станций. Потому что не должен военный тратить свою зарплату еще и на это. Наша работа честная и открытая. Несмотря на все препятствия, продолжим помогать нашим защитникам", – резюмирует Петр Порошенко.