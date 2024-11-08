Зарядка или заряджання? Как правильно сказать на украинском

Мы давно живем в окружении портативных гаджетов, которые каждый день подключаем к электросистеме, чтобы зарядить их батареи. Но задумывались ли вы, как правильно на украинском языке называть этот процесс? А как говорить о соответствующем устройстве?

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OBOZ.UA попытался разобраться в тонкостях украинского словопотребления. И выяснил несколько любопытных нюансов.

Когда речь идет о процессе

Итак, когда мы говорим о процессе наполнения аккумулятора энергией, то, по мнению профессора-языковеда Александра Пономарива, лучше употреблять слово "заряджання". Об этом он рассказывал в своем блоге.

А когда речь идет об устройстве

Но зарядкой называют еще и зарядное устройство. По мнению писательницы, редактора и филолога Ольги Дубчак, назвать его "зарядкой" не будет ошибкой. "В разговорной речи упрочилось употребление коротких форм: заправка, мийка, стійка. Слово "зарядка" – не исключение, а привычное разговорное слово для многих украинских говорящих", – пояснила она в комментарии OBOZ.UA.

И добавила при этом, что процесс наполнения энергией действительно лучше зарядкой не называть, чтобы не возникало путаницы. Ведь суфкс -анн- в слове "заряджання" указывает именно на выполнение определенной работы, действие.

Итак, когда мы говорим об устройстве, можно спокойно употреблять слово "зарядка". А когда описываем его использование, то здесь лучше подойдет вариант "заряджання". Так будет и вернее, и понятнее.

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