Зарплаты в ВСУ последний раз повышали еще во времена Порошенко, – Турчинов

Последний раз заработную плату (денежное обеспечение) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) повышали еще в 2019 году, во время президентства лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В 2021-ом, согласно заявлениям функционеров Министерства обороны и Генштаба, увеличивать их не планируют.

Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины 2014 года, исполняющий обязанности президента Украины 2014 года, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 2014-2019 годов Александр Турчинов в статье для "Цензор.нет". По его словам, денежное обеспечение военнослужащим останется на уровне 2019 года.

"Не происходит корректировка денежного обеспечения военнослужащих даже на уровень инфляции. В текущем году оно стало на 27% ниже уровня средней зарплаты в государстве. При том, что в 2016-2017 годах зарплата военного составляла 160% от средней зарплаты по Украине", – отметил Турчинов.

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Политик также рассказал и о других проблемах в Вооруженных силах. В частности, они касаются реализации опыта, полученного во время международных учений. Его, по словам Турчинова, никак не анализируют, а не систематизируют и не используют.

"Практический опыт, полученный во время боев с вооруженными формированиями РФ никак не используется в учебных и подготовительных практиках в ВСУ, при том что партнеры Украины считают такой опыт одной из главных основ повышения готовности к сдерживанию и отражению агрессии РФ", – говорится в статье .

Действующее военное руководство Украины остановило программы повышения социальных стандартов военнослужащих ВСУ, социальной защиты членов их семей и ветеранов, отметил политик.

"Несмотря на то, что ВСУ, как государственный институт, сохраняет высокий уровень доверия в обществе, сами военнослужащие и ветераны теряют свой почетный общественный статус, чувствуют свою социальную незащищенность и иногда вынуждены требовать внимания к проблемам Защитника Отечества общественно опасными способами", – считает Турчинов.