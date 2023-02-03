Платье о передаче истребителей Украине: ведем постоянный диалог

Премьер-министр Британии Риши Сунак полностью не исключает возможность передачи истребителей Киеву. Он заявил, что постоянно ведет диалог об усилении украинской армии.

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Об этом Сунак сообщил в интервью британскому телеканалу TalkTV. Истребители очень сложны в управлении, поэтому требуют длительного и качественного обучения.

"Мы постоянно ведем переговоры с нашими друзьями из Украины о том, какую помощь лучше оказать им", – заявил Риши Сунак.

Важно отметить,что Премьер-министр Британии подчеркнул, что данный вид оружия является одним из самых сложных в управлении. Поэтому украинские военные должны пройти длительное обучение, прежде чем они смогут управлять истребителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Великобритании Бен Уолллес в четверг заявил, что не исключает поставки Украине истребителей. Однако, по его словам, они не станут "волшебной палочкой" в войне против России.

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