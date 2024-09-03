Запрет мобилизации ограничен пригоден до 25 лет: в Раде сократят подготовку законопроекта ко второму чтению

В среду, 4 сентября, Верховная Рада намерена проголосовать за сокращение сроков представления правок ко второму чтению законопроекта о запрете мобилизации ограниченно годных 18-25 лет №11379-д.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Завтра на заседании первым решением будет голосование за сокращение сроков подачи в этот законопроект поправок ко второму чтению. Далее эти правки снова рассмотрит комитет по нацбезопасности и вынесет это на голосование в зал", – написал Гончаренко.

По его словам, сегодня парламентариям не удалось в целом принять законопроект, поскольку фракция "Слуга народа" была против такого решения.

После консультаций со спикером было принято решение проголосовать только в первом чтении, а затем ускорить подготовку ко второму.

Напомним, законопроект №11379-д устраняет пробел в мобилизационном законе, из-за которого появилась возможность мобилизовать ограниченно годных до 25 лет.