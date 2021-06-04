ЗаПравоНаЩастя: бренд "Агуша" запустил акцию помощи детям с инвалидностью

Что обычно останавливает украинцев на пути к благотворительности? Количество проектов, которые стоит поддержать, очень большое, и не хватает времени на то, чтобы выбрать адресата и заняться собственно переводом средств. Но есть и более простые способы – помогать, просто делая ежедневные покупки.

Бренд детского питания "Агуша" компании PepsiCo в Украине запустил благотворительный проект #ЗаПравоНаЩастя. В период с 12 мая по 30 июня с каждого проданного сырка "Агуша" 40 копеек перечисляются в фонд "Видеть сердцем", который помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью и комплексными нарушениями развития.

Благодаря этой акции "Агуша" будет помогать фонду "Видеть сердцем" запустить "Космотабір" – инклюзивный дневной городской летний лагерь, в котором будут отдыхать и развиваться вместе дети независимо от возраста, наличия или отсутствия медицинского диагноза.

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"Главная задача бренда "Агуша" – помогать маме вырастить счастливых детей. Мы убеждены, что право на счастье есть у каждого ребенка. К сожалению, дети с инвалидностью часто оказываются вне привычных для всех детских развлечений, таких как турпоходы или поездки в лагеря. Из-за этого они теряют те самые моменты беззаботного, счастливого детства. Чтобы исправить эту несправедливость, бренд "Агуша" поддерживает инициативу "Видеть сердцем" и помогает в 2021 году запустить ежегодный "Космотабір". Наша миссия в этом проекте – помочь детям реализовать их право на счастье", – рассказывает Асель Сатенова, руководитель молочного бизнеса компании PepsiCo Ukraine.

Главный девиз ОО "Видеть сердцем" – "У детства нет инвалидности". И проект "Космотабір" – яркое воплощение этой идеи.

"Космотабір" – это место, где дети с инвалидностью живут полной жизнью: играют в футбол на колесных креслах, поют в караоке, участвуют в спектаклях, концертах и дискотеках. А главное – учатся общаться и коммуницировать с миром. За месяц проведения лагеря у детей происходят невероятные изменения: кто делает свои первые шаги, кто-то начинает говорить, а кто-то – впервые улыбается за последние месяцы, а может и год.

"Очень благодарны ТМ "Агуша" за поддержку наших проектов по социализации детей и подростков с инвалидностью и комплексными нарушениями развития. Это возможность реализации мечты более 300 человек в сложных обстоятельствах, 100 детей с инвалидностью и членов их семей. Каждый ребенок имеет право на детство без каких-либо ограничений", – делится Олеся Яскевич, основательница ОО "Видеть сердцем".

Помогать просто! Поддержите проект, приобретя сырочек "Агуша" с любимым вкусом в магазинах вашего города.

Для справки: "Агуша" – торговая марка, специализирующаяся на детском питании. Завод "Агуша" расположен в городе Вишневом Киевской области. Тщательный контроль производства на всех уровнях и новейшее оборудование позволяют создавать по-настоящему качественное и полезное детское питание. Для изготовления продукции используются только отборное молоко и наполнители из местных украинских ягод и фруктов.

"Видеть сердцем" – общественная организация, которая помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая проекты для их социализации в обществе. Миссия ОО – создать условия для достойного будущего людей с инвалидностью. Философия – "У детства нет инвалидности".