'Запорожсталь' полностью обеспечивает кислородом Запорожскую областную инфекционную больницу

После пожара, который произошел еще в начале года, продолжается восстановление здания Запорожской областной инфекционной больницы – опорного инфекционного медучреждения в регионе. За выполнение этой задачи взялось металлургическое предприятие "Запорожсталь".

Кроме того, украинские больницы нуждаются в важном для больных медицинском кислороде. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Мы очень благодарны "Запорожстали", потому что они нас полностью обеспечивают кислородом. На сегодняшний день они завершают ремонтные работы в отделении, которое пострадало после пожара в феврале-месяце. На сегодняшний день "Запорожсталь" помогает нам оборудованием – закупили ИВЛ-аппараты. Поэтому, конечно, благодарны за поддержку", – подчеркнула Ирина Кулеш, в.и. о. директора Запорожской областной инфекционной больницы.

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Специалисты уверяют, что в нынешней критической ситуации такое сотрудничество с бизнесом крайне важно.

"Благотворительная помощь и помощь от крупных игроков на рынке есть и может стать такой, которая разрешает во многом кризисную ситуацию", – отмечает Дмитрий Левусь, политический эксперт.

В настоящее время компания "Метинвест", в которую входит предприятие "Запорожсталь", – один из крупнейших поставщиков кислорода в больнице. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузку.

Предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более чем сотне больниц 17-ти областей страны.