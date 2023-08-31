Занимался похоронным бизнесом и торговал картошкой: что известо о застреленном в Днепре копом Джумбери Силогаве

В Днепре из-за конфликта с водителем "Ягуара" патрульный полицейский насмерть застрелил 38-летнего отца двоих детей. Видео конфликта вызвало резонанс в обществе. ДБР и областная прокуратура открыли дело против полицейского и собираются предъявить ему обвинение.

Видео дня

В то же время, по нашим данным, правоохранительные органы готовятся открыть производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины о нападении на полицейских.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

За рулем сидела любовница убитого?

29 августа в центре Днепра патрульный полицейский застрелил 38-летнего Джумбери Силогаву. Как заявили в ДБР, патрульные полицейские пытались остановить элитное авто в центре города, водитель которого игнорировал правила дорожного движения.

После остановки мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. При задержании полицейский применил табельное оружие, выстрелив три раза. От полученных огнестрельных ранений водитель скончался.

Судя по видео в интернете, снятое изнутра автомобиля, в "Ягуаре" находились Джумбери Силогава и молодая женщина. Сначала все решили, что это его супруга, Наталья, но потом выяснилось, что пара находится в состоянии развода и в авто была любовница Джумбери – Татьяна Патинка. Она находилась на сидении водителя босиком, рядом на пассажирском кресле – Джумбери, а на заднем сидении двое его сыновбям-подросткам.

В Сети появилось еще одно видео, на котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения "Ягуаром". Автомобиль повернул налево не со своего ряда. Далее видно, что за рулем находился именно мужчина. В тоже время, по словам заместителя прокурора Днепропетровской областной прокуратуры Олександра Савенко, когда патрульные остановили авто, за рулем была женщина.

Также с полицейских боди камер показали видео начала конфликта. Женщина за рулем и Силогава отказались предъявлять документы на машину и права. Силогава обещал вызвать адвоката, говорил, что у патрульных будут проблемы, нецензурно выражался.

"Что ты от меня хочешь? Секса? Так я тебе не дам, у меня жена есть", – заявил он девушке-патрульной.

На видео, снятое в машине, патрульная пыталась силой вытащить женщину из авто, та кричала и сопротивлялась. При этом она спрашивала у детей: "Пацаны, вы снимаете?"

Джумбери держал женщину, но в какой-то момент полицейским удалось вытащить ее. Тогда к правоохранителям бросился Джумбери. Видно, что пока женщина борется с полицейской, Джумбери бьет и бросает на землю патрульного. При этом сыновья поддерживают отца криками: "Папа, давай!"

После этого мужчина бросается в сторону полицейской. Слышно, как та вскрикивает. Вероятно, Джумбери бьет и ее. Тогда полицейский достает оружие и производит три выстрела. Джумбери падает, на земле без сознания лежит и патрульная. Только после этого женщина подчиняется правоохранителю и опускается на землю, как он и приказал.

Полицейского задержали

Сейчас следствие ведет ДБР. Там открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ – убийство, а также ч. 3 ст. 365 УКУ – превышение служебных полномочий, которые привели к тяжелым последствиям.

В областной прокуратуре заявили о превышении полицейским полномочий и задержали его. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

В то же время по данным источников OBOZREVATEL, до сих пор не открыто еще одно уголовное производство по ст. 345 УК Украины – угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Ведь на видео прекрасно видно как и погибший и его любовница нападают на полицейских.

Занимался похоронным бизнесом

Убитым оказался 38-летний Джумбери Силогава. Говорят, что он имел отношение к группе одного из криминальных авторитетов Днепра.

Семья занималась похоронным бизнесом в Петриковке Днепропетровской области, который в Украине никогда не обходится без криминальных связей. На страничке экс-супруги Джумбери, Натальи, указано, что она работает в интернет магазине GRAN-3D. Там торгуют памятниками и надгробиями, изготавливают "качественные" гробы, оказывают комплексные услуги по похоронам, копают могилы, предоставляют катафалки, договариваются со священниками о прощальной службе.

В одном из положительных отзывов об изготовлении памятника на могилу упоминается Джумбери. "Наша благодарность Джумбери за личный вклад в дизайн проекта", "Джумбери оперативно принял и выполнил заказ".

Сам погибший оформил в 2014 году ФОП, где одним из видов деятельности является организация похорон и предоставление смежных услуг.

Бизнес шел хорошо. Судя по данным Юрконтрола, Джумбери имеет достаточно недвижимости. Это: четыре земельных участка, квартира и дом в Николаеве, где живет его мама. Также два дома в смт Периковка, дом в смт Бойковка.

В последнее время у Джумбери дела пошли еще лучше – он постоянно выигрывает тендеры от Петриковских коммунальных предприятий на захоронение бойцов, погибших на фронте.

А вот тот самый "Ягуар" черного цвета, в котором и ехал погибший, записан на его экс-супругу Наталью. Автомобиль был выпущен в 2020 году, а куплен в 2021.

У самой Натальи есть еще автомобиль KIA 2012 года выпуска, который был куплен в 2018 году. Так же ей принадлежат два земельных участка и три объекта недвижимости.

Примерно десять месяцев назад она открыла ФОП на торговлю с лотков. То же самое есть и у ее бывшего мужа. Там он торговал овощами – морковкой и картошкой.

Развелись и судились из-за алиментов

В 2019 году супруги развелись. Об этом указано и в статусе пользователя на страничке в Facebook самого Джумбери: "в разводе".

Хотя, когда мы позвонили в компанию GRAN-3D, и попросили к телефону Наталью, то сотрудница нам ответила, что "У Натальи убили мужа и она занимается похоронами, поэтому она не сможет с вами поговорить".

Судя по Реестру судебных решений, в последнее время бывшие супруги судились из-за алиментов. Наталья подала иск, в котором указывала, что она содержит сыновей, а муж ничем не помогает.

В то же время Джумбери через адвоката сообщил, что собирается подать встречный иск и вызвать в суд несовершеннолетних детей, соседей, которые докажут, что дети полностью находятся на его содержании.

В результате бывшие супруги отозвали иски.