Заморозки в Украине до -5: в Гидрометцентре уточнили прогноз

Заморозки в Украине возможны в течение ближайших трех дней, с 1 по 3 октября. Отрицательных ночных температур не будет только на западе и крайнем юге.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала. "Заморозки будут преимущественно на почве, но возможны и в воздухе до -5 градусов", – уточнила она.

Наиболее сильными заморозки будут на северо-востоке страны – на Харьковщине, Луганщине, на севере Донецкой области. "Там даже в воздухе возможны -2... -5 градусов".

Хала сообщила, что на большей части территории страны объявлен первый уровень опасности – желтый, а на северо-востоке второй, "потому что там заморозки более интенсивные".

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В то же время синоптик рассказала, что, как правило, в городе Киеве температура воздуха несколько выше, чем средняя по Киевской области. Поэтому возможно, что в ближайшие ночи в области будут ночные заморозки, а в городе температура не будет пересекать нулевую отметку.

Она добавила, что ночные заморозки, как правило, коррелируются с ясной погодой, поскольку происходит сильное выхолаживание приземного слоя атмосферы в ночные часы. При наличии облаков ночи значительно теплее.

"В дальнейшем пока что штормовых предупреждений нет. Возможно, изменится погода и будет больше облачности, и ночи не будут такими холодными", – предположила синоптик.

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