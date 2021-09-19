Украину ждет еще два "бабьих лета": народный синоптик назвал даты. Эксклюзив

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Жизнь
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Первая половина октября будет теплее, чем концовка сентября

До конца сентября погода в Украине будет осенней. Зато в октябре ожидается два периода потепления, которые можно назвать "бабьим летом", в том числе на Покрову, 14 октября.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, тепла следует ожидать 10-15 и 21 октября.

Народный синоптик обнародовал собственные погодные графики на сентябрь и октябрь. Со второй половины сентября он спрогнозировал резкое похолодание в Украине. Горбань предупредил и о высокой вероятности заморозков в центральных областях страны вблизи 25 сентября.

Прогноз погоды Леонида Горбаня на сентябрь 2021 года для центра Украины.
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На юге Украины погодный тренд будет подобным, но температуры будут на несколько градусов выше. Заморозков в южных регионах в этот период народный синоптик не спрогнозировал.

Прогноз погоды Леонида Горбаня на сентябрь 2021 года для юга Украины.

В то же время, по его расчетам, первая половина октября будет гораздо теплее, чем вторая половина сентября. Два температурных пика можно увидеть на графиках народного синоптика для центра и юга страны.

В центральных регионах Украины первое "бабье лето" можно ожидать в период с 10 по 15 октября. Днем воздух прогреется до +19… +21 градуса.

Следующее "бабье лето" будет коротким – оно продлится всего один день, 21 октября, когда столбик термометра остановится на отметке +15… +17 градусов.

Прогноз погоды Леонида Горбаня на октябрь 2021 года для центра Украины.

Даты "бабьего лета" на юге страны практически совпадают с датами, актуальными для центра. Первое ожидается 13-14 октября с температурами на уровне +18… +21 градус, второе – 21 октября с +14… +16 градусами.

Прогноз погоды Леонида Горбаня на октябрь 2021 года для юга Украины.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что, несмотря на процессы глобального потепления, в Украине будут холодные зимы. Смена времен года не отменяется, подчеркнула ученая.

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