Заморозки, грозы и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Карта

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 7 мая, в Украине ухудшится погода. Ожидается, что нашу страну накроют опасные метеорологические явления - заморозки, грозы и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В частности, в ночь на субботу в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности грунта прогнозируются заморозки от 0… - 3 градусов.

Днем в западных и Житомирской областях грозы, местами возможны шквалы 15-20 м/с. В общем по стране ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В связи с такими погодными условиями метеорологи объявили І уровень опасности.

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Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +1… +6 градусов, в западных областях и на побережье морей +5… +10, днем в Украине будет +16… +21 градус.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью будет в рамках +4… +6 градусов, а днем +18… +20.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач из Волыни спрогнозировал, что в мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливая. Со своей стороны в Украинском гидрометеорологическом центре (УКМЦ) отмечали, что температура воздуха будет несколько выше нормы, а количество осадков – в ее пределах.