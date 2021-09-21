Заморозки, дожди и мокрый снег: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине

В среду, 22 сентября, погода в Украине будет облачная и дождливая. Жителей разных регионов ждут ночные заморозки и похолодание, а в Карпатах может выпасть снег.

Об этом заявила народный синоптик Наталья Диденко. Прогноз на день осеннего равноденствия она опубликовала в Facebook.

По ее словам, в дневные часы среды столбики термометров будут держаться на уровне +6... +12 градусов. И только в южных, Донецкой и Луганской областях воздух прогреется до +10... +14. В ночные же часы в стране будет уже холодно – в пределах +1... +6.

Во время прояснений заморозки также возможны на поверхности земли (кроме Закарпатья, южных и восточных регионов). В Карпатах, прогнозирует Диденко, температура воздуха опустится ниже нуля, там вероятный мокрый снег.

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В западных областях пройдут умеренные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. В других регионах страны – повышенная влажность воздуха, туман или периодические небольшие дожди.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 22 сентября дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Температура воздуха ночью +3... +6, на юге на несколько градусов выше. Днем облачно, +8... +10, местами в центре и на Закарпатье до +11, на востоке и юге +12... +14. Ветер различных направлений, 5-10 и 7-12 м/с.

В Киеве в среду – облачно, сыро, дождливо. Холодная погода продолжится, ночью +4... + 6, днем на уровне +7... +9.

Диденко отметила, что в Украине немного потеплеет ближе к выходным, а следующая неделя еще порадует украинцев солнцем и высокими градусами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине похолодает, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки. Из-за таких погодных условий в стране объявили І уровень опасности.