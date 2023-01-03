Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте и российский террор: с начала года уже применено 14 ракет и 94 "шахеда"
На рубеже Сватово – Кременная в Донецкой области, на Лисичанском направлении, а главное, участке Соледар – Бахмут – Майорск сохраняется наиболее ожесточенная ситуация ведения боев украинских защитников с оккупантами из России. Противник фактически по своим трупам пытается продвигаться вперед, но подразделения Сил обороны ценой сверхусилий сдерживают наступление захватчиков.
Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. О своей рабочей беседе с коллегой украинский генерал отчитался на своем Telegram-канале.
"С 31 декабря по сегодняшнее утро противник нанес 14 ударов крылатыми ракетами и применил 94 дрона-камикадзе типа Shahed-136. Я благодарю генерала Милли за предоставленные при его активном содействии зенитные ракетные комплексы иностранного производства. Сегодня они спасают жизнь прежде гражданских граждан Украины", – заметил Залужный.
Вместе с Милли они обсудили потребности Сил обороны для продолжения борьбы с агрессором. Глава украинской армии заметил, что участие западных партнеров в обороне каждой пяди земли колоссально.
"Взаимное доверие и общее видение помогают повышать возможности украинского войска защищать мирные города и села нашего государства, что является гарантией безопасности во всей Европе", – заключил Залужный.
Как сообщал OBOZREVATEL, Залужный поздравил украинский народ с Новым годом и Рождеством. Военачальник пожелал украинцам победы в войне с Россией и подчеркнул, что 2023 год должен стать концом для государства-террориста, начавшего против нашей страны жестокую войну.
"На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет вкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил преодолеть врага. В борьбе рождается нация", – заметил генерал.
Он также собрал главные события 2022 года и создал своего рода календарь. В нем Залужный показал, чем именно стал для нас прошлый год: не только начала полномасштабной войны и потерь, но и достижений национального масштаба.
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