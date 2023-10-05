Закроем врагу глаза: волонтеры объявили сбор на комплекс РЭБ для защитников на восточный фронт

Некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" призвала неравнодушных украинцев помочь защитить наших воинов от вражеских дронов. Волонтеры объявили сбор средств на комплекс радиоэлектронной борьбы для воюющих на Донецком направлении бойцов.

Об этом Фонд сообщил на своей странице в Facebook. Волонтеры отметили, что комплекс РЭБ может закрыть от врага участок радиусом до 15 км.

Цель сбора – 1650000 грн.

Эти средства пойдут на приобретение самого комплекса РЭБ, стоимость которого около 1,5 млн грн, а также 2 генератора, 1 бесперебойник, 1 старлинка, и другое мелкое оборудование, которое обеспечит работу комплекса.

"Все закупленное будет передано подразделу РЭБ, которое выполняет задачи на Донецком направлении", – отметили в Фонде.

Присоединиться к сбору донатами можно по реквизитам:

Карта: 5169 3351 0328 6767

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801