Законопроект 'О медиа' поддерживают только 48% региональных телерадиокомпаний – опрос НСЖУ

Законопроект "О медиа" в Украине поддерживают 48% руководителей региональных телерадиокомпаний, а не поддерживают 33%. Документ предоставляет полномочия Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания регулировать также печатные СМИ и онлайн медиа.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Национальным союзам журналистов Украины в рамках подготовки к совещанию руководителей региональных ТРК, которое прошло 27 мая. Участие в нем приняли 95 руководителей и журналистов со всей страны, представляющих 80 ТРК, говорится на сайте НСЖУ.

"Острыми проблемами, вокруг решения которых должны концентрироваться парламентарии и чиновники, региональные вещатели называют не просмотр регулирования, а острый экономический кризис в медиасфере. 87% региональных вещателей указывают на потерю рекламодателей из-за карантина, в 33% ТРК сократили штат, у 43% сократили заработные платы, у 60% увеличили нагрузку на штатных сотрудников, 19% отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска", – отметили в союзе.

В НСЖУ также подчеркнули, что реализация антикризисных мер по поддержке украинских медиа должна быть приоритетом для правительства, а то, что почти половина руководителей региональных ТРК поддерживают законопроект "О медиа" является свидетельством того, что они в документе видят осовремененный вариант профильного закона "О телевидении и радиовещании".

"Очевидно, что те СМИ, которые и сейчас регулируются Нацсоветом, лояльны к законопроекту "О медиа". Но и 33% руководителей региональных ТРК выступают против инициативы, которую активно критикует журналистское сообщество. Категорически не поддерживают законопроект "О медиа" печатные СМИ, а это по данным нашего опроса 85% редакторов украинских газет. Поэтому власть должна вести реальный диалог с журналистами, а не пытаться продавить конфликтные законодательные инициативы. И приоритетом должна быть политика поддержки медиа, а не усиление регулирования", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Участие в онлайн-совещании руководителей региональных ТРК берут народные депутаты, заместители Министра культуры и информационной политики и Минцифры, глава Наблюдательного совета Украинского культурного фонда, представители Минобороны и Центра противодействия дезинформации. По результатам обсуждения НСЖУ передаст власти предложения по антикризисной поддержке региональных СМИ.