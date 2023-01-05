Законно ли вручение повесток на улицах и блокпостах, и грозит ли уклонение от мобилизации: разъяснение

Мобилизация, которая началась в Украине 24 февраля 2022 года, продолжается и сейчас, так что повестку может получить любой мужчина в возрасте 18-60 лет. К тому же из-за необходимости обновления данных о военнообязанных, не посещающих военкомат для этого, такие документы будут и дальше выдаваться в публичных местах.

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Речь идет об улицах и даже блокпостах, заявил ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. OBOZREVATEL собрал законодательное разъяснение о том, кто и как может выдавать повестки в общественных местах в 2023 году, и что грозит за уклонение от мобилизации.

Кто и как может выдавать повестки в Украине?

Согласно ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв могут осуществлять территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК), а также командиры воинских частей. Первые проводят выдачу повесток с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей.

Уведомление о явке граждан на приписку производится по распоряжениям районного (городского) военного комиссара по форме согласно приложению 4 к закону.

Так, повестку могут вручать:

– соответствующие органы местного самоуправления;

– руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности – своим работникам и студентам;

– владельцы домов лицам, проживающим там;

– непосредственно должностные лица районного (городского) военного комиссариата.

Согласно ч. 3 ст. 22 упомянутого закона, во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК), или в определенные командирами воинских частей (военнообязанные и резервисты СБУ – по вызову руководителей органов, в которых они состоят на воинском учете, военнообязанные и резервисты Службы внешней разведки – по вызову руководителей соответствующих подразделений СВР, военнообязанные Оперативно-спасательной службы гражданской защиты – по вызову руководителей управления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты).

Повестка должна быть вручена военнообязанному лично, однако нигде не указано, где именно, или что она не может быть вручена на блокпостах, улицах, в общественных местах.

Что должно быть указано в повестке?

Повестка не может заполняться при военнообязанном, уполномоченные лица должны вручать уже заполненный бланк.

В повестке должны быть указаны такие данные:

– фамилия, имя и отчество военнообязанного;

– дата рождения;

– адрес;

– место работы;

– вид повестки;

– дата, время и адрес места, куда нужно явиться военнообязанному;

– уточнение по документам или вещам, которые следует брать с собой;

– название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя комплектующего центра.

Военнообязанный получает повестку, а у представителей ТЦК остается "корешок" и бланк с его подписью о получении этого документа.

Не наступает ответственность, если повестка оформлена неправильно, и лицо не явится с ней в военкомат.

Какая ответственность за уклонение от мобилизации?

Согласно постановлению Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Украины от 14.12.2021 (дело №761/8429/16-к), ответственность за уклонение от призыва наступает тогда, когда человек получил повестку, расписался о ее получении и не явился в военкомат, или когда отказался от получения повестки в присутствии свидетелей.

Уклонение от мобилизации подразумевает административную и уголовную ответственность. Первая, согласно ст. 210 КУоАП – нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета – влечет наложение штрафа от 510 грн до 850 гривен.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 335 УКУ – уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, нарушение которой карается ограничением свободы на срок до трех лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как будет проходить мобилизация в Украине в 2023 году. А также, в ком больше всего нуждаются в ВСУ.

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