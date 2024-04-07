Закон и усыновление в 2024 году: интервью Василия Луцика, Председателя Национальной социальной сервисной службы Украины, для Фонда Рината Ахметова

В 2023 году украинцев, желающих принять в свою семью ребенка, стало больше на 30% по сравнению с предыдущим годом. Изменится ли это в 2024 году? Василий Луцик, глава Национальной социальной сервисной службы Украины, дал ряд тематических интервью Программе "Ринат Ахметов детям. Сиротству – нет".

Интервью эксперта – ключевые изменения в законах и подходах к теме усыновления в Украине. Это актуальная тема для каждого, кто стремится принять ребенка в семью. Программа "Сиритству – нет" при поддержке авторитетных специалистов отрасли оказывает информационную помощь на каждом шагу этого пути.

В частности, о свежих поправках к законодательству можно узнать в видео: https://fb.watch/rfnDiLfZNZ/

Все о сервисе "Действие" и как он упрощает путь к отцовству и усыновлению, ожогам, приемному родительству – Василий рассказывает здесь: https://fb.watch/rfnFwiPIrj/

Создание электронной очереди усыновителей, автоматическая запись на курсы обучения и подбор ребенка: эти процессы постепенно переводятся в цифровую плоскость. Что и когда будет работать – здесь: https://fb.watch/rfnEFedZok/

Патронатное отцовство не как семейная форма воспитания, а как социальная услуга — о роли и преимуществах этой формы устройства детей смотрите здесь: https://fb.watch/rfnGiF7Ctz/

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Ринат Ахметов детям. Сиротству нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за новыми полезными интервью и практическими советами: akhmetovfoundation.org/s/197e64