Блог | Богдан Червак: Захоронение Да Винчи на Аскольдовой могиле ставит точку в дискуссии о месте Пантеона Героев

Захоронення друга Да Вінчі на Аскольдовій Могилі для багатьох українців стало несподіванкою.

Видео дня

Не знаю кому першому прийшла така думка. Кажуть, що генералу Валерію Залужному, який рік тому на Аскольдовій Могилі взяв участь у відкритті меморіалу героям Дебальцевської операції, і був вражений цим сакральним місцем, яке зберігає велич і славу Української нації.

У будь-якому випадку, на мою думку, захоронення Да Вінчі на Аскольдовій могилі ставить крапку у дискусії про місце Пантеону Героїв. Відтепер могила Дмитра Коцюбайла стане місцевістю, де українці шануватимуть пам'ять одного з найбільших своїх героїв у ХХІ сторіччі.

Могила Да Вінчі начебто промовляє: тут достойне місце для Івана Мазепи, Симона Петлюри, Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Степана Бандери, багатьох інших героїв, могили яких розкидані світом.

"Настав час повертатися додому, в Україну", - з небес промовляє герой України Дмитро Коцюбайло (друг Да Вінчі).