В Австралии приблизились к разгадке тайны "убийства" человека "из Сомертона"

Тело мужчины, известного как "таинственный человек из Сомертона" и обнаруженного мертвым более 70 лет назад на пляже в Южной Австралии, эксгумируют в надежде раскрыть одно из самых таинственных загадок в истории криминалистики.

Так, местная полиция считает, что современные технологии считывания ДНК смогут помочь в раскрытии так называемого "дела Тамам Шуд" и эксгумация отвечает "большому общественному интересу", пишет BBC.

"За 70 лет люди много рассуждали о том, кто этот человек и как он умер", – отметила прокурор Южной Австралии Вики Чэпман.

Могилу начали раскапывать в среду, 19 мая, однако, как передает местное издание Nine News, процесс идет медленнее, чем ожидалось из-за плотной глины и неуверенности в том, что мужчину похоронили в гробу.

"Наши современные технологии на световые годы опережают ту технику, которая была в конце 1940-х, когда нашли тело", – объяснил заместитель директора по криминалистической медицине Южной Австралии, доктор Анне Коксон.

По ее словам, несмотря на сложность таких исследований, расследование использует "каждый доступный метод" для раскрытия тайны.

Попытка раскрыть "дело Тамам Шуд", одной из величайших загадок в истории Австралии, является частью программы, цель которой – установить имена на всех могилах неизвестных в Австралии.

Тело мужчины было найдено 1 декабря 1948 года у волноотбойной стены на пляже Сомертон в городе Аделаида на юге Австралии. Он был одет в костюм и галстук, но никаких документов, удостоверяющих личность, при нем не было, как и следов насилия или других повреждений на теле.

Поэтому спустя более 70 лет расследование так и не смогло установить личность погибшего и точные причины его смерти. Тело мужчины похоронили на местном кладбище под табличкой "Неизвестный".

Вместе с тем, на пляже с телом нашли много интересных мелочей: несвязные записи, которые многие считают кодом, клочок бумаги, вырванный из экземпляра очень редкого сборника Омара Хайяма "Рубайат", на котором было написано всего два слова на фарси: "Тамам Шуд", что означает "завершен" или "конец".

Позже даже была найдена книга, из которой мог быть вырван этот клочок – ее владелец сказал, что нашел ее в своем незапертом авто. Кроме того, все этикетки на одежде человека из Сомертона были срезаны.

Все это привлекло к делу "Тамам Шуд" международное внимание. Согласно самым популярным версиям, погибший был шпионом СССР времен Холодной войны, отравленным неизвестными, самоубийцей или несчастным любовником.

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