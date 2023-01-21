Задействовали 26 ''скорых'': произошла самая большая медэвакуация больных из Херсона на Львовщину. Фото

В субботу, 21 января, прошла самая большая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львовскую область. Для этого привлекли 26 автомобилей скорой помощи.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Казацкий. По его словам, все пациенты – люди преклонного возраста, которые находились в медицинских учреждениях города и окрестностей.

На Львовщину они отправились специальным поездом в сопровождения "Врачей без границ". Пациентов встречали специалисты Львовского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф, а также коллеги из Польши.

В настоящее время херсонцев направили на дальнейшее лечение в медицинские учреждения Львовщины.

"Для этого привлекли 26 карет "скорой". Эвакуированные люди – в безопасности и получают всю необходимую помощь", – отметил Казацкий.

Напомним, в пятницу, 20 января, российские войска снова обстреляли освободившуюся часть Херсонской области. В результате обстрела пострадали два человека: мальчик получил ранение, еще одному мужчине оторвало ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области вблизи деоккупированного села Большая Александровка двое мужчин подорвались на мине, оставленной оккупантами, и погибли на месте происшествия. Это случилось, когда местные жители проверяли свои поля.

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