Все люди – марсиане? Что известно о теории зарождения жизни на Марсе

Существует теория, согласно которой жизнь впервые зародилась на Марсе, а уже потом микроорганизмы, которые находились внутри метеоритов с Красной планеты, попали на Землю.

О необычных предположениях в кругах ученых, а также фактах, которые подтверждают или опровергают эту теорию возникновения жизни, написало издание Sasa Post.

В пользу этой гипотезы может свидетельствовать то, что в различных уголках Земли были обнаружены марсианские метеориты. Около 160 их фрагментов могли попасть на нашу планету еще миллионы лет назад. Вполне возможно, что в них присутствовали микроорганизмы, которые и стали основой жизни на Земле.

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Еще в 2013 году профессор геологии Калифорнийского технологического института в Пасадене Джон Гротцингер заявил, что обнаружение признаков жизни на Красной планете сможет помочь в изучении ранних форм жизни на нашей планете. Более того, по его словам, возможно это даст ответ, как возникла жизнь на Земле.

Но есть ученые, которые и скептически относятся к подобным теориям, выдвигая другую гипотезу обнаружения бактерий вне Земли. В 2021 году появилась теория о загрязнении Марса самими людьми. Ее озвучил генетик Кристофер Мейсон, который заявил, что на Красной планете уже побывало более 30 космических аппаратов.

У него возник закономерный вопрос: "Что, если люди непреднамеренно перенесли первичные формы жизни на Марс, а затем обнаружили их и решили, что жизнь на этой планете зародилась миллиарды лет назад?"

Конечно же у специалистов NASA существуют протоколы, которые должны исключать наличие микроорганизмов на космических кораблях, которые могли бы случайно отправиться в межпланетное путешествие. Однако, по словам генетика, нарушения все же могли быть – когда речь идет о микроорганизмах, невероятно трудно гарантировать такой уровень стерильности.

Важно отметить, что существуют разновидности бактерий, которые находятся не только на коже, но и внутри человека. Исходя из этого, довольно трудно избежать "загрязнения" космических аппаратов живыми организмами. Подобное остается вполне возможным, даже если строго соблюдать все протоколы NASA.

Поэтому Мейсон считает, что при изучении образцов грунта с Марса, важно отделять марсианские микроорганизмы от тех, которые могли туда попасть из-за людей.

Стоит отметить, что исследователи нашли подтверждения того, что кратер Езеро в далеком прошлом был озером. Он возник как раз в тот период истории Марса, когда атмосфера планеты приближалась к условиям благоприятным для зарождения жизни. Это открытие говорит не в пользу гипотезы генетика, ведь это является идеальным местом для поисков следов микроорганизмов на Красной планете.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи NASA пришли к выводу, что в недрах Марса может существовать жизнь. Речь идет о ее микроскопическом ее проявлении.