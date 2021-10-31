Зачем опрыскивать шторы лаком для волос: неожиданно полезный лайфхак

Разбрызганный на свежевыстиранных шторах лак для волос может избавить от необходимости в долгом процессе глажения. К тому же, этот лайфхак защитит ткань от грязи и пыли.

О необычном применении косметического продукта пишет издание GAZETA.PL.

Глажка штор – довольно трудоемкий процесс, поэтому многие предпочитают сразу после стирки развесить мокрые шторы на карниз. Влага делает материал значительно более тяжелым и он растягивается под собственным весом.

Тем не менее, эффект не всегда идеален и могут оставаться складки. И эту проблему можно решить с помощью лака для волос. Как только повесите шторы на карниз, сразу нужно распылить на них спрей. На ткани образуется специфическое покрытие, что сделает материал гораздо более тяжелым и выпрямит его.

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Невидимый слой лака имеет еще одну полезную функцию – защиту от грязи и пыли. Этот лайфхак не только позволит избежать глажки, но и снизит частоту стирки.

Но помыть занавески все же со временем придется и здесь есть несколько хитростей. Не все знают, что некоторые ткани необходимо "закалить" перед стиркой. Это поможет не только лучше отмыть ткань, но и снизит шанс усадки материала.

Шторы обычно сделаны из деликатных тканей, поэтому их следует подержать в теплой воде около часа, а только затем складывать в стиральную машину. Также подобные материалы не любят слишком высоких или слишком низких температур. Оптимальной будет температура от 30 до 40 градусов.

Кажется, что шторы не имеют прямого контакта с грязью, но на самом деле на них собирается шерсть животных и пыль. К тому же они могут желтеть под солнцем или дымом.

Если они обесцвечены под воздействием солнечных лучей, в воду нужно добавить пищевую соду, если же занавески имеют оттенок другого цвета, воспользуйтесь бельевым кондиционером.

Кухонные занавески также имеют особенности ухода. Не исключено, что на них мог собраться жир, поэтому в стиральную машинку нужно добавить моющее средство. А чтобы ткань всегда оставалась белой – добавьте немного соли во время стирки.

Не все знают, что украшения на шторах могут испортить стирку. Поэтому перед этим необходимо осторожно снять со штор бусины, ленты и тому подобное. И лучше сразу не вынимать занавески, а оставить их на несколько минут в стиральной машине, чтобы избавиться от лишней воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина перепутала лак для волос с клеем. В течение месяца она не могла избавиться от него и она обратилась в отделение скорой помощи, где провела 22 часа.