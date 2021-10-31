Зачем опрыскивать шторы лаком для волос: неожиданно полезный лайфхак

Зореслав Середа
Зореслав Середа
Общество
2 минуты
123
Зачем опрыскивать шторы лаком для волос: неожиданно полезный лайфхак

Разбрызганный на свежевыстиранных шторах лак для волос может избавить от необходимости в долгом процессе глажения. К тому же, этот лайфхак защитит ткань от грязи и пыли.

О необычном применении косметического продукта пишет издание GAZETA.PL.

Глажка штор – довольно трудоемкий процесс, поэтому многие предпочитают сразу после стирки развесить мокрые шторы на карниз. Влага делает материал значительно более тяжелым и он растягивается под собственным весом.

Тем не менее, эффект не всегда идеален и могут оставаться складки. И эту проблему можно решить с помощью лака для волос. Как только повесите шторы на карниз, сразу нужно распылить на них спрей. На ткани образуется специфическое покрытие, что сделает материал гораздо более тяжелым и выпрямит его.

Видео дня

Невидимый слой лака имеет еще одну полезную функцию – защиту от грязи и пыли. Этот лайфхак не только позволит избежать глажки, но и снизит частоту стирки.

Глажка занавесок
Особенности стирки

Но помыть занавески все же со временем придется и здесь есть несколько хитростей. Не все знают, что некоторые ткани необходимо "закалить" перед стиркой. Это поможет не только лучше отмыть ткань, но и снизит шанс усадки материала.

Шторы обычно сделаны из деликатных тканей, поэтому их следует подержать в теплой воде около часа, а только затем складывать в стиральную машину. Также подобные материалы не любят слишком высоких или слишком низких температур. Оптимальной будет температура от 30 до 40 градусов.

Кажется, что шторы не имеют прямого контакта с грязью, но на самом деле на них собирается шерсть животных и пыль. К тому же они могут желтеть под солнцем или дымом.

Если они обесцвечены под воздействием солнечных лучей, в воду нужно добавить пищевую соду, если же занавески имеют оттенок другого цвета, воспользуйтесь бельевым кондиционером.

Стирка штор

Кухонные занавески также имеют особенности ухода. Не исключено, что на них мог собраться жир, поэтому в стиральную машинку нужно добавить моющее средство. А чтобы ткань всегда оставалась белой – добавьте немного соли во время стирки.

Не все знают, что украшения на шторах могут испортить стирку. Поэтому перед этим необходимо осторожно снять со штор бусины, ленты и тому подобное. И лучше сразу не вынимать занавески, а оставить их на несколько минут в стиральной машине, чтобы избавиться от лишней воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина перепутала лак для волос с клеем. В течение месяца она не могла избавиться от него и она обратилась в отделение скорой помощи, где провела 22 часа.

Лайфхакилайфхаккосметика